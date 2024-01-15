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Havuzlu Park'ta çalışmalar hızlandı - Son Dakika
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Havuzlu Park'ta çalışmalar hızlandı

Bursa'da bulunan ve kentin kültürel hafızalarından biri olan Havuzlu Park, Büyükşehir Belediyesi tarafından modern bir tesis olarak yeniden kente kazandırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında Havuzlu Park'ın bulunduğu alan sil baştan yenileniyor. Yeni tesis ulusal müsabakaların düzenlenebileceği standartlarda tasarlandı. Çelik çatı imalatlarına başlanan projenin tamamlandığında Havuzlu Park, eski hareketli günlerine geri dönecek.

Havuzlu Park\'ta çalışmalar hızlandı
15.01.2024 - 22:52,  Güncelleme: 22:55
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Havuzlu Park'ta çalışmalar hızlandı

BURSA - Bursa'da, bir spor tesisi olmasının ötesinde kentin kültürel hafızalarından biri olan Havuzlu Park, Büyükşehir Belediyesi tarafından modern bir tesis olarak yeniden kente kazandırılıyor.

Uluslararası müsabaka yapılabilecek şekilde 1935 yılında Bursa'ya kazandırılan, Bursalıların yaz aylarında serinlemek için en önemli durağı olan şehrin simgelerinden Havuzlu Park, uzun süre atıl durumda kaldıktan sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmişti. Bursalıların burayı sadece 3 ay değil yıl boyu kullanabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından üzeri balon sistemi ile kapatılan Havuzlu Park, 2011 yılında da ek gelir getirmesi amacıyla Bursaspor'a devredilmişti. Bursaspor tarafından da verimli şekilde işletilemeyen, gerekli bakım ve onarımları yapılamayan Havuzlu Park, yeniden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne geçmişti. Son 4 yıldır da terk edilen tesislerin yeniden ihya edilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projeye hız verildi.

Çatı imalatı başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle hayat bulan proje kapsamında Havuzlu Park'ın bulunduğu yaklaşık 30 bin metrekare alan sil baştan yenileniyor. Mevcut yapının yerine daha modern tekniklerle, fonksiyonel olarak daha uygun, kullanıcı kapasitesi artırılmış, ulusal müsabakaların da düzenlenebileceği standartlarda proje tasarlandı. Proje inşaat alanı 8 bin 500 metrekare olan yapı, iki blok olarak kurgulandı. Tesisin girişi, mevcuttaki yapı gibi parselin güney tarafından olacak. Ana blok; idari birimler, danışma, bekleme-sergi ve fuaye alanı, spor faaliyetlerinin yürütüleceği idari birimler, seminer odası, otopark ile parka ve tesise hizmet edecek restoran ile servis birimlerinden oluşacak. Diğer blok olan spor bloğunun alt katında soyunma odaları, duşlar, hamam ve sıcak su havuzları ile açık havuzların teknik birimleri yer alacak. Havuz katında ise; FINA standartlarına uygun tam olimpik kapalı yüzme havuzu ile açık yüzme havuzu bulunacak. Açık havuzun bir kısmının derinliği artırılarak, atlama havuzu olarak da kullanılabilecek. Mevcut atlama kulesinin yerine FINA standartlarına uygun 10 metrelik bir atlama platformu planlandı. Açık havuzlun kotunda hizmet verecek şekilde spor salonu, ofisler, çok amaçlı bir salon ve kafeterya tasarlandı. Kaba inşaatın tamamlandığı projede çelik çatı imalatlarına başlandı. Diğer taraftan da duvar örme ve elektrik mekanik imalatları devam ediyor.

Bursa'nın önemli değeri

Havuzlu Park'ın, Bursalılar için bir spor tesisi olmanın ötesinde sosyal ve kültürel açıdan da önemli bir değeri olduğunu kaydeden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu değeri yeniden kente kazandırmak için yoğun mesai harcadıklarını söyledi. Bursa'nın sporda da marka bir kent olması hedefiyle kente yeni tesisler kazandırmanın yanında amatör spor kulüplerine de her türlü desteği verdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, "Bursa'nın önemli değeri olan bu tesislerin içler acısı hali kente yakışmıyordu. Gerçekten kentin göbeğinde önemli bir tesis. Buranın yeniden ayağa kaldırılması için modern ve ayrıcalıklı bir proje hazırladık. Bakanlığımızın da desteğiyle başlattığımız inşaat hızla devam ediyor. İnşallah çalışmalar tamamlandığında Havuzlu Park, eski hareketli günlerine yeniden kavuşacak" dedi.

Kaynak: İHA
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