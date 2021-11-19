Havuzlubahçe'ye muhtarlık ve kurs merkezi binası - Son Dakika

Başiskele Belediyesi tarafından Havuzlubahçe Mahallesi'ne muhtarlık ve kurs merkezi binası yapılıyor.

Başiskele'de mahalle sakinlerinin muhtarlık hizmetlerinden daha kaliteli ve verimli bir şekilde faydalanmaları ve belediye bünyesinde yapılan kurslardan yaralanabilmeleri adına hem sağlam ve estetik, hem de kullanışlı bina yapılıyor. Havuzlubahçe Caddesi ile Çavuşoğulları Sokakın birleşiminde yaklaşık 2400 metrekare alan üzerinde 141 metrekare taban oturumlu olarak taştan inşa edilen binada çalışmalar devam ediyor. Muhtarlık odası, 1 sınıf, mescid, mutfak ve tuvaletlerin yer alacağı taş bina kısa bir süre içerisinde tamamlanarak Havuzlubahçe Mahallesi Muhtarlığı ve Kurs Merkezi olarak vatandaşın hizmetine sunulacak. - KOCAELİ