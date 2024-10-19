Muhtarlar Günü Havza'da Kutlandı - Son Dakika
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Muhtarlar Günü Havza'da Kutlandı

Muhtarlar Günü Havza\'da Kutlandı

Samsun'un Havza ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" etkinlikleri kapsamında Mehmetçik Meydanı'nda tören düzenlendi.

19.10.2024 15:54  Güncelleme: 15:57
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Samsun'un Havza ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" etkinlikleri kapsamında Mehmetçik Meydanı'nda tören düzenlendi.

Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, törende muhtarlar adına Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Şahin, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Adem Şahin konuşmasında, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla kutlanmaya başladığını hatırlatarak, muhtarların toplum ve devlet arasındaki önemli köprülerden biri olduğuna vurgu yaptı. Şahin, "Muhtarlarımız, vatandaşların devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rolü üstlenirken, demokrasinin en temel unsurlarından biri olarak katılımcılığı sağlamakta. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, 'muhtar demokrasinin temel taşıdır.' Bizler de 7/24 mahallelerimizde görev yapmaya devam ediyoruz. Devletimizin ve milletimizin yanında her zaman hizmete hazırız" dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında, Havza Muhtarları Derneği tarafından düzenlenen yemekte ilçenin muhtarları bir araya geldi. İlçedeki özel bir tesiste gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Adem Şahin, demokrasinin temel taşlarının muhtarlar olduğunu yineleyerek, dernek olarak muhtarlara her zaman destek verdiklerini belirtti.

Etkinlikte ayrıca Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar da konuşmalar yaparak muhtarların gününü tebrik ettiler. İbrahim Yüksel, tüm muhtarların gününü tek tek kutlayarak, Cumhuriyet'in 101. yılı ve Muhtarlar Günü anısına muhtarlara Türk bayrağı hediye etti.

Programda Havza'nın ilk kadın muhtarı Sevil Çelik, Adem Şahin'e derneğe ve muhtarlara katkıları nedeniyle plaket takdim etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muhtarlar Günü Havza'da Kutlandı - Son Dakika

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