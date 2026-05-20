SASKİ: Sel mağdurlarının 6 aylık su faturası SBB\'den

20.05.2026 17:50  Güncelleme: 17:57
Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Kurulu'nda bilgi veren SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, Havza'da selden etkilenen mağdurların 6 aylık içme suyu ve atık su giderlerinin SBB tarafından karşılanacağını söyledi.

SASKİ 2026 yılı 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. 10 maddenin gündeme alındığı genel kurul; başkanvekilliği seçimleri, katip üye seçimleri ve komisyon üyesi seçimleri ile başladı. Toplantıda 2025 yılı denetçi raporu kamuoyunun bilgisine sunuldu. Ardından SASKİ 2025 yılı faaliyet raporu genel kurulda görüşüldü.

Genel kurulda faaliyet raporu hakkında sunum yapan SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, "2025 yılı bütçe gerçekleşmemiz 6 milyar 81 milyon TL'dir. Öngördüğümüz bütçenin yüzde 99 gerçekleşmesi var. 2026 yılı 20 Mayıs itibarıyla da bütçe gerçekleşme oranı yüzde 31'dir. Gelir bütçesi planlamamıza çok yakın seyrediyor. 2025'te 5 milyar 140 milyon TL'lik bütçe geliri öngörürken, 5 milyar 344 milyon TL gelir elde etmişiz. 2026'nın 20 Mayıs'ı itibarıyla da gelir bütçe tahminimizin yüzde 33,5'i realize olmuş" dedi.

"Mağdurların 6 aylık su giderini SBB karşılayacak"

Havza'da yaşanan sel felaketinin ardından mağdurlardan su parası alınmayacağını ifade eden Bahattin Yanık, "Başkanımız Halit Doğan bize talimat verdi. SASKİ olarak Havza'da selden etkilenen abonelerimizden 6 aylık süre zarfında su parası almasak olur mu, mevzuata uygun mu diye araştırmamızı istedi. Sayıştay başdenetçisi ile görüştük, araştırma yapıp geri döndü. SASKİ olarak bizim yapamayacağımızı ancak SBB'nin sosyal belediyecilik anlamında mağduriyet yaşayan vatandaşın giderlerini karşılayabileceğini ifade ettiler. Başkanımıza bilgiyi arz ettik. SBB tarafından 6 ay boyunca içme suyu ve atık su bedeli, selden etkilenen vatandaşlarımızdan alınmayacak. Bu giderler karşılanacak. Selden etkilenen kişilerin listesi ise kaymakamlıktan alınacak. Bu süreç tamamlanana kadar Havza'da okumalar bekletilecek, borcu olan ve gecikmesi bulunanların da suyu kesilmeyecek" diye konuştu.

Meclisin sonunda söz alan Nihat Soğuk ise, "SASKİ'ye yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Sadece bir konu haricinde kendilerine teşekkür ediyorum. Bafra ile birlikte Çarşamba'da aynı anda başlayan altyapı yatırımları hala Çarşamba'da bitirilmedi. Çarşamba'daki çalışmalar tamamen bitirilmeden teşekkür etmiyorum" şeklinde konuştu.

Toplantıda ayrıca 5 madde ilgili komisyonlara havale edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Yerel, Son Dakika

