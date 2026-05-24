Havza\'da Ücretsiz Otopark Uygulaması

24.05.2026 18:56
Havza'da Kurban Bayramı boyunca 3 okul bahçesi ücretsiz otopark olarak hizmet verecek.

Samsun'un Havza ilçesinde Kurban Bayramı tatili boyunca yaşanabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 3 okul bahçesi ücretsiz otopark olarak vatandaşların kullanımına açıldı.

Havza Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 9 günlük bayram tatili süresince şehir içi trafiğinin rahatlatılması ve otopark sorununun önüne geçilmesi amacıyla ilçe merkezine yakın konumda bulunan bazı okul bahçelerinin geçici olarak otopark hizmeti vereceği bildirildi. Açıklamada, Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi, İmam Hatip Ortaokulu ve 25 Mayıs İlkokulu bahçelerinin bayram tatili sonuna kadar ücretsiz şekilde vatandaşların kullanımına sunulduğu ifade edildi.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Kurban Bayramı'nın ilçede huzur ve güven içerisinde geçirilmesi adına çeşitli tedbirlerin alındığını belirterek, "Önceliğimiz selin izlerini silmek. Bu amaçla çalışmalarımız devam etmekte ve ilçede hayat normale dönmekte. Öte yandan Kurban Bayramı nedeniyle ilçemizde bir dizi tedbir alındı. Alınan tedbirler kapsamında bayram yoğunluğu nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunu en aza indirebilmek için ilçe merkezine yakın üç okulumuzun bahçeleri, 24 Mayıs tarihinden itibaren bayram tatili sona erene kadar otopark olarak halkımızın hizmetine açılmıştır" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

