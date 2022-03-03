Havza Mekanik Otoparkı'nın yüzde 82'si bitti - Son Dakika
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Havza Mekanik Otoparkı'nın yüzde 82'si bitti

03.03.2022 15:22
Havza Mekanik Otoparkı'nın yüzde 82'si bitti

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza ilçesinde yapımına devam ettiği 5 katlı otopark inşaatının yüzde 82'sini tamamladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza ilçesinde yapımına devam ettiği 5 katlı otopark inşaatının yüzde 82'sini tamamladı. 340 araç kapasiteli otopark, mayıs ayında hizmete açılacak.

Trafik sorununa kalıcı çözüm bulmak amacıyla Samsun'un merkez ve ilçelerinde hayata geçirilen yatırımlar hızla yükseliyor. O yatırımlardan biri de kaplıca turizminin merkezi olan Havza'da gerçekleştiriliyor. 5 bin metrekarelik alana inşa edilen 38 milyon 600 bin lira ihale bedelli 5 katlı 340 araç kapasiteli otoparkın yüzde 82'si tamamlandı. Betonarme imalatları bitirilen otoparkın perde izolasyon ve geri dolgu çalışmaları sürüyor.

İlçe trafiği rahatlayacak

Havza Mekanik Otoparkı'nın yapımında yüzde 82 dolayında fiziki gerçekleşmenin tamamlandığını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kent trafiğini rahatlatmak için birçok proje gerçekleştirdiklerini belirterek, otopark projelerinin de buna büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Başkan Demir, "İnşallah kısa bir süre sonra katlı otoparkımız tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine girecek. Havza ilçemizdeki bu bölge trafik akışının yoğun olduğu bir yer. 340 araç kapasiteli olacak otoparkımız bu sıkışıklığı azaltacak ve rahat bir nefes aldıracak. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

El değmeden park

Sistemle ilgili de bilgi veren Başkan Demir, "5 katlı, 3 katı yerin altında olacak otopark, tamamen mekanik sistemle çalışacak. Yani sürücüler, araçları park etmek için yer aramayacak. Araç bir platform üzerinde tamamen otomatik olarak park ediliyor. Bu sayede kullanıcılar park yeri aramak zorunda kalmıyor. Ayrılırken de sürücü elindeki kartı okutarak aracını teslim alıyor. Bu yatırım Havzalılara verdiğimiz önemin ve kıymetin göstergesidir. Halkımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak başlattığımız projeleri bir bir hayata geçiriyor, belediyemizin tüm imkanlarını hemşerilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için kullanıyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Havza Mekanik Otoparkı'nın yüzde 82'si bitti
Havza Mekanik Otoparkı'nın yüzde 82'si bitti

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Hisarcık, Tragger, Samsun, Havza, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Havza Mekanik Otoparkı'nın yüzde 82'si bitti - Son Dakika


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