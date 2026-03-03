Hayalini 60 yıl sonra gerçekleştirdi - Son Dakika
Hayalini 60 yıl sonra gerçekleştirdi

03.03.2026 11:38  Güncelleme: 11:41
Gaziantep'te 67 yaşındaki kadın, çocukluğundan bu yana içinde ukde kalan okuma-yazma öğrenme hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Şahinbey ilçesinin Vatan Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuk ve 19 torun sahibi Fatma Kaplan, 67 yaşında okuma yazma öğrendi. Çocukluğundan bu yana sürekli okuma-yazma hayali kuran ve bu hayalini bir türlü gerçekleştiremeyen Kaplan'ın hayatı mahallelerindeki okuma-yazma kursu ile değişti. Okuma-yazma bilmediği için günlük hayatında sürekli zorluklar yaşayan Kaplan, Şahinbey Belediyesi tarafından okuma-yazma bilmeyen kadınlar için Şehit Er Zeynel Direkçi Sosyal Tesisi'nde açılan kursa giderek, ömrü boyunca eksikliğini hissettiği okuma-yazmayı öğrenebilmek için tesisteki kursa başvurdu.

Çocukluğundan bu yana okuma-yazma hayali kuruyordu

Mahalledeki kadınlarla ve komşularıyla birlikte kursa düzenli olarak giden ve ilerleyen yaşına rağmen kısa sürede çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu okuma-yazmayı öğrenen Kaplan, kursunu ise hiç aksatmıyor.

Okuma-yazmayı daha iyi öğrenebilmek için kursa düzenli olarak devam eden yaşlı kadın, okuma-yazmayı öğrenmenin ve günlük hayatında yaşadığı zorluklardan kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Hep okulun önüne gider, okuma-yazma hayali kurardım"

Kaplan, "Bu yaştan sonra okuma-yazma öğrenip ne yapacaksın" diyenlere rağmen kursa yazıldığını ve okuma-yazma öğrendiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Çocukluğumdan bu yana hep okuma-yazma hayali kuruyordum. Çocukluğum köyümüzdeki okulun önünde geçti. Babam beni ve kardeşimi amcamın çocuklarıyla birlikte okula götürdü. Kardeşimi okula almadılar diye babam beni okula kayıt ettirmedi ve ağlayarak eve geldim. Ondan beri okuma-yazma bilmemek içimde ukde olarak kaldı. Tabii daha sonra büyüdüm, evlendim ve çocuklarım oldu. Maddi durumumuzda el vermediği için herhangi bir kursa gidemedim. Fakat hep okumak istedim. Çok şükür şimdi okuyorum. Okuma-yazmayı kısa sürede öğrendiğim için çok seviniyorum" dedi.

Çocukluk dönemini hatırladıkça ağladığını ve üzüldüğünü belirten Kaplan, okuma-yazma bilmediği için günlük hayatında zorluklar yaşadığını dile getirerek, "Öğretmen olmak istiyordum. Okumak, güzel bir yerde çalışmak isterdim. Çocuklara okuma-yazmayı öğretmek isterdim. Fakat okula gidemediğim için olamadım" diye konuştu. - GAZİANTEP

