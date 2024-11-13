Hayallerinin Peşinden Koşan Eğitmen: Gamze Aşık - Son Dakika
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Hayallerinin Peşinden Koşan Eğitmen: Gamze Aşık

Hayallerinin Peşinden Koşan Eğitmen: Gamze Aşık

Ataşehir Belediyesi'nin 'Bizim Hikayemiz' programında, Tiyatro Eğitmeni Gamze Aşık, çocukluğundan beri hayalini kurduğu tiyatro ve drama dünyasına adım atışını ve eğitmen olma yolculuğunu paylaşıyor. Geçtiği zorluklar ve öğrendikleri ile hayallerinin peşinden koşmanın önemini vurguluyor.

13.11.2024 16:46  Güncelleme: 16:49
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Ataşehir Belediyesi'nin hazırladığı yaşamın içinden hikayeleri anlatan "Bizim Hikayemiz" programının yeni konuğu Drama ve Tiyatro Eğitmeni Gamze Aşık oldu. Çocukluğundan beri hayalini kurduğu tiyatro ve drama dünyasına adım atışını ve ardından bu alanda eğitmen oluşunu anlatan Gamze Aşık, kendi yolculuğunu örnek göstererek, herkese hayallerinin peşinden koşmaları için cesaret vermek istediğini belirtiyor.

Ataşehir'de İçerenköy Mahallesi'nde yaşayan Gamze Aşık, hayatının dönüm noktasını 2016 yılında Ataşehir Belediyesi Neşet Ertaş Kültür Evi'nin önünde asılı bir afişte buldu. O afiş, Gamze Aşık'a çocukluğundan beri hayalini kurduğu tiyatro ve drama dünyasına açılan bir kapıydı. Ancak, içindeki heyecanla birlikte kendine güven eksikliği de yaşıyordu. Kayıt sürecinde defalarca git-gel yaşadı, ama sonunda cesaretini topladı ve o dünyaya adım atmaya karar verdi.

"Sahneye çıkmak, ruhumun derinliklerine inmekti"

İlk yıl sahneye çıkması beklenmiyordu; fakat bir şekilde sahnede buldu kendini. O an yaşadığı heyecan; alkışlar ve seyircinin ilgisiyle birleşince, bu deneyim onun için unutulmaz bir duygu haline geldi. Gamze Aşık, bu duygunun büyüsünü bir kez daha hissedince, tiyatronun hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu anladı. "Sahneye çıkmak, benim için sadece bir gösteri değil, ruhumun derinliklerine inmekti" diyen Gamze Aşık, bu motivasyonla Kocaeli Üniversitesi'nde drama eğitimi almaya başladı. Eğitim sürecinde, birçok tiyatro atölyesine katıldı, usta isimlerden dersler aldı ve her fırsatta sahne arkasında çalışarak kendini geliştirdi. Öğrendiği her yeni teknik, onu daha da güçlendirdi ve sahneye olan tutkusunu ortaya çıkardı. "Eğitimim boyunca, her oyun ve her prova bana yeni bir şey öğretti" diyen Gamze Aşık, eğitimini tamamladıktan sonra drama sertifikasını alarak okullarda staj yapmaya başladı.

Hem çocuklar hem de yetişkinlere dersler veriyor

Hayallerini gerçekleştirdiği bir pozisyona ulaşarak, Ataşehir Belediyesi'nde drama ve tiyatro eğitmeni olarak işe başlayan Gamze Aşık, şu an İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde hem çocuklara, hem de yetişkinlere dersler veriyor. 2016 yılında eğitim aldığı dönemde doğan çocukların şimdi öğrencileri olmasının kendisine büyük bir mutluluk verdiğini ifade eden Aşık, "Onların gözlerindeki heyecanı görmek, beni her defasında yeniden motive ediyor" diyor. Kendi yolculuğundan ilham alarak, herkese hayallerinin peşinden koşmaları için cesaret vermek istediğini belirten Gamze Aşık, isteyen, hevesli olan herkesin bu süreçte başarılı olabileceğini, her bireyin kendi potansiyelini keşfetmesi gerektiğini vurguluyor.

Hayallerinin peşinden koşan bir eğitmen

"Sahnede, sadece bir oyun oynamak değil; insan ruhunu anlamak, duyguları paylaşmak ve birlikte büyümek önemli" ifadelerini kullanan Gamze Aşık, yaşadığı mutluluğun, kendisi için en büyük ödül olduğunu söylüyor. Gamze Aşık, her dersinde öğrencilere sadece teknikleri değil, aynı zamanda hayal kurmanın ve bunu gerçekleştirmek için çalışmanın önemini de aşılıyor. "Tiyatro, hayatın bir yansımasıdır. Sahneye çıkan herkes, kendi hikayesini anlatma cesaretini göstermelidir" diyerek, sahneye adım atan her bireyin potansiyelini keşfetmesine olan inancını dile getiriyor. Hayallerinin peşinden koşarken, sadece kendisi için değil, geleceğin sanatçıları için de bir yol açıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hayallerinin Peşinden Koşan Eğitmen: Gamze Aşık - Son Dakika

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