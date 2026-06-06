Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Bayburt\'ta Açıldı

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Bayburt Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Dede Korkut Şehir Müzesi bahçesinde açılan sergide, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el sanatları, giyim, nakış, resim ve çeşitli alanlardaki çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergide, Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki kurslarda usta öğreticiler rehberliğinde hazırlanan ürünler yer aldı. Stantları gezen vatandaşlara, usta öğretici ve kursiyerler tarafından çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan da sergiyi ziyaret ederek stantları gezdi, kursiyerler ve eğitmenlerden çalışmalar hakkında bilgi edindi.

Programda, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin bireysel gelişimin yanı sıra üretim, el emeği ve toplumsal kalkınmaya katkı sunduğu belirtildi. Vali Eldivan, sergide emeği geçen kursiyerleri ve eğitimcileri tebrik etti. - BAYBURT