Hayat boyu öğrenmenin sonu yok - Son Dakika
Üye Girişi

Hayat boyu öğrenmenin sonu yok

01.06.2022 19:45

Hayat boyu öğrenmenin sonu yokBURSA Bursa'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Tophane Meydanı'ndaki programla başladı.

Hayat boyu öğrenmenin sonu yok

BURSA Bursa'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Tophane Meydanı'ndaki programla başladı. Bir hafta sürecek olan etkinlik çerçevesinde; atölyelerden sergilere, gösterilerden konserlere kadar 92 farklı program Bursalılarla buluşacak.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlamaları, Bursa'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Osmangazi Halk Eğitim Merkezi tarafından Tophane Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Osmangazi Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı mehteran kursunda eğitim alan Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin gösterisiyle başlayan programda, Halk Eğitim Merkezi, BUSMEK ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan çalışmalar sergilendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kültürümüzde öğrenmenin yaşının olmadığını söyledi. Boş vakitlerini bu tip faaliyetlere katılarak değerlendiren kursiyerleri tebrik eden Başkan Alinur Aktaş, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak biz de BUSMEK marifetiyle aynı hizmeti veriyoruz. Ortaya harika işlerin çıktığını, alınan eğitimlerle vatandaşların iş bulduğunu ve aile bütçelerine katkı sunduğunu, sosyalleşme adına adım attığını görüyoruz. Bu durum bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Etkinliğin, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin yer aldığı Tophane Meydanı'nda yapılması, ayrı bir anlam taşıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 'hayat boyu öğrenme' stratejisiyle öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye'ye doğru sağlıklı bir dönüşümün mümkün olabileceğini ifade etti. Türkiye'de toplam 998 adet Halk Eğitim Merkezi ve 24 adet Olgunlaşma Enstitüsü bulunduğunu ve bu kurumların birçok insana öğrenme ve meslek edindirme görevi üstlendiğini anlatan Canbolat, "Pek çok halk eğitim merkezimiz, sanayicinin, işverenin talepleri doğrultusunda kurslar açarak, ara eleman, aranan eleman sıkıntısına çare olmaktadır. Halk Eğitim Merkezlerimiz; özellikle kültürel değerlerimizi, yöresel ve el sanatlarımızı, unutulmaya yüz tutmuş sanat eserlerimizi halkımıza öğreten, tanıtan, yaşatılması için önemli çalışmalar yapan kurumlar. Tüm Halk Eğitim Merkezlerimize, kursiyer ve usta öğreticilerimize, emeği geçen herkese, yaptıkları çalışmalardan nedeniyle teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Bursa'nın 'Türkiye'de en fazla kurs açan ve 245 bin kişiyle açılan kurslardan en fazla yararlanan' il olduğunu dile getirdi. Bakanlığın illerde nüfusun her ay en az yüzde 1'nin kurslardan faydalanmasını hedeflediğini ve Bursa'da bu oranın yüzde 3'ü geçtiğini belirten Gür, "Hayat Boyu Öğrenme Haftasını, Bursa'da 92 ayrı etkinlikle kutlayacağız. Dünya hızla değişiyor ve teknoloji de her geçen gün gelişiyor. Milli üretime sunduğu katkılarla marka şehir olan Bursa'mızın bu değişim ve gelişimin gerisinde kalmasını isteemeyiz" şeklinde konuştu. Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Köse, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerinin 'milli kültürümüzü yansıtan değerlerimizin tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına' önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

Konuşmaların ardından, 'kurdele kesimiyle' kursiyer ve usta öğreticilerin yıl boyunca hazırladıkları çalışmaların yer aldığı sergi izlenime açıldı. Başkan Alinur Aktaş ve Vali Canbolat, sergi ve atölye çalışmalarını inceleyerek kursiyerlerden bilgi aldı.

Hayat boyu öğrenmenin sonu yok
Hayat boyu öğrenmenin sonu yok
Hayat boyu öğrenmenin sonu yok
Hayat boyu öğrenmenin sonu yok

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kırşehir'de 400 kursiyerin el emeği ürünleri sergilendi Kırşehir'de 400 kursiyerin el emeği ürünleri sergilendi Kırıkhan'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında sergi açıldı Kırıkhan'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında sergi açıldı
Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Halk Eğitim Merkezi, Tophane, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayat boyu öğrenmenin sonu yok - Son Dakika


Son Dakika
19:25 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-16 açıklaması: ABD ile kurulan temaslar olumlu geçti
19:21 Maç öncesi Viking kalecisi Patrik Gunnarsson'un kale direklerine yaptığı hareket eleştiri oklarının hedefi oldu
18:41 İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin yetkili isimleri Brüksel'de görüşecek
18:19 16 yaşındaki kıza cinsel taciz iddiasında ilk ifadeler ortaya çıktı: Meyve suyu verdi fenalaştım
18:18 Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı
18:15 Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!
17:56 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde eşini döven adamın 10 yıllık cezası onandı
17:45 Bilim insanları vatandaşları klozetlerle ilgili uyardı! Virüsler diş fırçasına geçebilir
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 20:01:17. #1.12#
SON DAKİKA: Hayat boyu öğrenmenin sonu yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement