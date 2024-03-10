Hayat Tarzı Kolon Kanserine Sebep Olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hayat Tarzı Kolon Kanserine Sebep Olabilir

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Servet Yetgin, hayat tarzının kolon kanserine sebep olabileceğini belirtti. Sadece ailesinde kolon kanseri olanlarda değil, yakınlarında bu hastalığın görülmediği kişilerde de risk bulunduğunu vurgulayan Yetgin, kolonoskopi ve düzenli doktor kontrolünün erken teşhis açısından önemli olduğunu söyledi. Ayrıca, düzenli ve sağlıklı beslenme, sigara ve alkol kullanımından uzak durma, obeziteye karşı önlem alma gibi önlemlerin kolon kanserine yakalanma riskini azalttığını belirtti.

10.03.2024 19:12  Güncelleme: 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayat tarzınız kolon kanserine sebep olabilir

Opr. Dr. Servet Yetgin kolonoskopinin önemini anlattı

Opr Dr. Servet Yetgin: "Kolonoskopi erken teşhisin en etkili yolu"

BURSA - Hayat tarzının da kolon kanserine sebep olabileceğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Servet Yetgin, "Sadece ailesinde kolon kanserine yakalananlarda değil, yakınlarında bu hastalığın görülmediği kişilerde de risk vardır" diye konuştu.

Özel Hayat Hastanesi'nde düzenlenen 'Kolon Kanseri Farkındalık Ayı' programı ünlü televizyon sunucusu Zahide Yetiş moderatörlüğünde gerçekleşti. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Servet Yetgin, kolon kanseri, önleme ve tedavi yöntemleri ile kolonoskopi hakkında bilgi verdi. Opr. Dr. Servet Yetgin, kolon kanserine yol açan etmenler arasında ırsiyet ve hayat tarzı gibi etmenlerin yer aldığını söyledi. Sadece ailesinde kolon kanserine yakalananlarda değil, yakınlarında bu hastalığın görülmediği kişilerde de riskin bulunduğunu belirten Yetgin, "Kolonoskopi ve şüpheli hallerde doktor kontrolü, erken teşhis açısından çok önemli. Özellikle hemoroit hastalığının belirti ve etkileri kolon kanserine çok yakın. Hemoroitle bu hastalığın belirtileri karıştırılabiliyor. Bu yüzden belirtiler dahilinde vakit kaybetmeden doktor kontrolünün gerçekleştirilmesi erken tanıyı ve tedaviyi kolaylaştıracaktır" dedi.

Kolon kanserini önlemek için günlük hayatta dikkat edilecek hususları sıralayan Yetgin, "Düzenli ve sağlıklı beslenme bağırsak sisteminin korunması için çok önemli. Sebze ve meyvelerin mevsiminde tüketimi, sigara ve alkolden uzak durulması, obeziteye karşı önlem almak kolon kanserine yakalanma riskini azaltmaktadır" şeklinde konuştu.

Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul ise, Türkiye'de ve dünyada gittikçe artan kolon kanserine karşı farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Verdikleri sağlık hizmetlerinin yanı sıra çeşitli hastalıklara karşı bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları ile öncülük ettiklerini belirten Uzm. Dr. Fatih Özkul, "Kolon kanseri de önlenebilir bir hastalıktır. 45 yaştan sonra kolonoskopiyi öneriyoruz. Bu hastalığın en önemli önleyicileri kolonoskopi ve yaşam tarzıdır. Bu hastalığı önlemek ve yenmek elimizde" dedi.

Program soru cevap bölümü ile son buldu.

Kaynak: İHA

Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayat Tarzı Kolon Kanserine Sebep Olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mudanya'da sporun gelişmesi için destek sözü verdi
    29 Şub CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mudanya'da sporun gelişmesi için destek sözü verdi

    CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mudanya'da sporun gelişmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi. Mudanyaspor, Burgazspor ve Tirilyespor taraftarlarıyla bir araya gelerek destek sözü veren Dalgıç, Mudanyalı gençler dışında transfer yapılmamasını şart koştu.

  • Kavak'ta salep bitkisi yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi
    29 Şub Kavak'ta salep bitkisi yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi

    Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kavak'ta, salep bitkisi yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi. Eğitimde, tecrübeli üreticilerin deneyimlerini paylaşmasıyla birlikte, Kavak ilçesinde yetişen salebin aroması ve içeriğinin zengin olması ilgiyi artırdı. Belediye Başkanı ve Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, eğitimin ardından yaptığı konuşmada, tıbbi ve aromatik ürün yetiştiriciliği eğitimlerine devam edeceklerini ve yeni üretici adaylarının sayısını artıracaklarını belirtti.

  • Alaçatı Gıda Topluluğu, Çeşme'deki Yerel Üreticilerle Tüketicileri Buluşturuyor
    29 Şub Alaçatı Gıda Topluluğu, Çeşme'deki Yerel Üreticilerle Tüketicileri Buluşturuyor

    Çeşme ve Alaçatı'da yaşayanların bir araya gelerek oluşturduğu Alaçatı Gıda Topluluğu, Çeşme'deki yerel üreticilerle tüketicileri doğrudan buluşturmaya ve gıdaya doğrudan ulaşmaya devam ediyor. Topluluk Destekli Tarım uygulaması ise hem üretici hem de tüketiciye katkı sağlıyor. Topluluk, geçtiğimiz yıl başlattığı gıdaya doğrudan yerli üreticiyle ulaşma hedefini gerçekleştirerek 219 katılımcıya ulaştı. Üretim fazlaları satılarak elde edilen gelir ise burs ve kitap projelerine katkı sağladı.

  • Dubai, ulaşım alanında çığır açan projelerle dönüşüm sağlıyor
    29 Şub Dubai, ulaşım alanında çığır açan projelerle dönüşüm sağlıyor

    Dubai, sürdürülebilir ve geleceğe yönelik ulaşım çözümleri geliştirmek için uluslararası uzmanlarla iş birlikleri yaparak ulaşım alanında büyük bir dönüşüm sağlamaya hazırlanıyor. İki çığır açan proje olan Floc Duo Raylı Sistem ve güneş enerjili raylı otobüs sistemi, Dubai'nin gelişmiş teknolojileri ve sürdürülebilirliği benimseme konusundaki kararlılığını vurguluyor.

  • MHP Bayburt İl Başkanlığı Aday Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi
    29 Şub MHP Bayburt İl Başkanlığı Aday Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında il, ilçe belde ve belediye başkan adayları ile belediye meclis ve il genel meclisi adaylarının tanıtımı yapıldı. Toplantıya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, adaylara sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Pekmezci'nin hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisi ve projelerin tanıtımıyla devam eden toplantı, Ali Kınık'ın konseriyle sona erdi.


19:43 İsrail, Lübnan’a yönelik kara saldırısı için hazırlık yapıyor İsrail, Lübnan'a yönelik kara saldırısı için hazırlık yapıyor
18:53 Şatafatlı düğünü büyük yankı uyandıran AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin görevinden istifa etti Şatafatlı düğünü büyük yankı uyandıran AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin görevinden istifa etti
18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na sert salvo: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert salvo: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor
17:38 Canlı anlatım Mücadelede tek gol var Canlı anlatım! Mücadelede tek gol var
16:29 Eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömen emekli polisten korkunç itiraf: Araç çamura saplanınca cesetleri satırla parçaladım Eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömen emekli polisten korkunç itiraf: Araç çamura saplanınca cesetleri satırla parçaladım
19:36 Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu’na küfürlü tezahürat Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahürat
18:49 Alman turistlerle dağ kayağı yapan Türk rehber, kar kütlesi altında kalarak hayatını kaybetti Alman turistlerle dağ kayağı yapan Türk rehber, kar kütlesi altında kalarak hayatını kaybetti
18:05 Samsun’da Merdivenden Düşen Eski MHP İlçe Başkanı Hayatını Kaybetti Samsun'da Merdivenden Düşen Eski MHP İlçe Başkanı Hayatını Kaybetti
17:54 Trabzonspor, Batshuayi’yi transfer etmek istiyor Trabzonspor, Batshuayi'yi transfer etmek istiyor
17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı
17:06 Antalya’da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:02 Bu halini unutun Merih Demiral’ın yeni tarzını görenler tanıyamadı Bu halini unutun! Merih Demiral'ın yeni tarzını görenler tanıyamadı
16:19 Cumhur İttifakı adayından CHP’li adaya skandal tepki: Kızım az kendine gel, önüne gelene sarılıyorsun Cumhur İttifakı adayından CHP'li adaya skandal tepki: Kızım az kendine gel, önüne gelene sarılıyorsun
16:02 Emekli polisin aile katliamında korkunç ayrıntılar ortaya çıktı Emekli polisin aile katliamında korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
15:59 Erbakan hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Hep aynı hikayeler, enflasyonun düşeceği falan yok Erbakan hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Hep aynı hikayeler, enflasyonun düşeceği falan yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 20:36:30. #1.11#
SON DAKİKA: Hayat Tarzı Kolon Kanserine Sebep Olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement