Hayat Tarzı Kolon Kanserine Sebep Olabilir

Hayat tarzınız kolon kanserine sebep olabilir
Opr. Dr. Servet Yetgin kolonoskopinin önemini anlattı
Opr Dr. Servet Yetgin: "Kolonoskopi erken teşhisin en etkili yolu"
BURSA - Hayat tarzının da kolon kanserine sebep olabileceğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Servet Yetgin, "Sadece ailesinde kolon kanserine yakalananlarda değil, yakınlarında bu hastalığın görülmediği kişilerde de risk vardır" diye konuştu.
Özel Hayat Hastanesi'nde düzenlenen 'Kolon Kanseri Farkındalık Ayı' programı ünlü televizyon sunucusu Zahide Yetiş moderatörlüğünde gerçekleşti. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Servet Yetgin, kolon kanseri, önleme ve tedavi yöntemleri ile kolonoskopi hakkında bilgi verdi. Opr. Dr. Servet Yetgin, kolon kanserine yol açan etmenler arasında ırsiyet ve hayat tarzı gibi etmenlerin yer aldığını söyledi. Sadece ailesinde kolon kanserine yakalananlarda değil, yakınlarında bu hastalığın görülmediği kişilerde de riskin bulunduğunu belirten Yetgin, "Kolonoskopi ve şüpheli hallerde doktor kontrolü, erken teşhis açısından çok önemli. Özellikle hemoroit hastalığının belirti ve etkileri kolon kanserine çok yakın. Hemoroitle bu hastalığın belirtileri karıştırılabiliyor. Bu yüzden belirtiler dahilinde vakit kaybetmeden doktor kontrolünün gerçekleştirilmesi erken tanıyı ve tedaviyi kolaylaştıracaktır" dedi.
Kolon kanserini önlemek için günlük hayatta dikkat edilecek hususları sıralayan Yetgin, "Düzenli ve sağlıklı beslenme bağırsak sisteminin korunması için çok önemli. Sebze ve meyvelerin mevsiminde tüketimi, sigara ve alkolden uzak durulması, obeziteye karşı önlem almak kolon kanserine yakalanma riskini azaltmaktadır" şeklinde konuştu.
Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul ise, Türkiye'de ve dünyada gittikçe artan kolon kanserine karşı farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Verdikleri sağlık hizmetlerinin yanı sıra çeşitli hastalıklara karşı bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları ile öncülük ettiklerini belirten Uzm. Dr. Fatih Özkul, "Kolon kanseri de önlenebilir bir hastalıktır. 45 yaştan sonra kolonoskopiyi öneriyoruz. Bu hastalığın en önemli önleyicileri kolonoskopi ve yaşam tarzıdır. Bu hastalığı önlemek ve yenmek elimizde" dedi.
Program soru cevap bölümü ile son buldu.
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