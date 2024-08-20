Hayata Anlam Katanlar Derneği, Gazze\'deki Filistin halkına yardım ulaştırıyor

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Samsun merkezli Hayata Anlam Katanlar Derneği, işgal altında bulunan Gazze'deki zor şartlar altında yaşayan Filistin halkına insani yardım ulaştırıyor.

Gazze'de elektrik, su, ilaç, gıda ve yakıt gibi temel ihtiyaçlar hızla tükenirken, çocuk maması, çocuk bezi, barınma alanları, battaniye, ısıtıcı soba ve temizlik malzemelerine olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Ambargo altındaki Gazze'de elektrik yok, bu durumdan en fazla hastaneler ve yoğun bakımda yatan hastalar etkileniyor.

Filistin halkı, sağlıktan barınmaya, eğitimden gıdaya birçok temel ihtiyacını karşılayamadan, zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Hayata Anlam Katanlar Derneği, bu zor günlerde Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize sıcak yemek, ilaç, gıda paketi, çocuk paketi, giysi ve battaniye gibi acil yardım malzemelerini ulaştırmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Dernek Başkanı Murat Değirmenci yaptığı açıklamada, "Gazze'de ambargo, abluka ve saldırıların yol açtığı sosyal çöküntü, hayatın her alanında hissediliyor. Güvenli alan olmayışı, altyapı sorunları, sağlık ve beslenme konularında ciddi problemler ortaya çıkarıyor. Bu nedenle insani kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Dernek olarak, Filistin halkının bu zor günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN