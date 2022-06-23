Hayatını kaybeden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi evine getirildi! - Son Dakika
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Hayatını kaybeden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi evine getirildi!

23.06.2022 11:57

93 yaşındaki İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ustaosmanoğlu'nun cenazesi Beykoz'daki evine getirildi. Ustaosmanoğlu'nun ailesi, sevenleri ve cemaat mensupları da eve gelerek Ustaosmanoğlu'nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

İsmailağa Cemaati'nin 93 yaşındaki lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yakınları ve sevenleri son yolculuğu öncesi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun evine akın etti

SON YOLCULUĞU ÖNCESİNDE YALNIZ BIRAKMADILAR

Ustaosmanoğlu'nun naaşı vefat ettikten sonra Beykoz Baklacı Mahallesi'ndeki evine getirildi. Ustaosmanoğlu'nun ailesi, yakınları, sevenleri ve cemaat mensupları da eve akın ederek Ustaosmanoğlu'nu son yolculuğu öncesinde yalnız bırakmadı.

Yakınları ve sevenleri son yolculuğu öncesi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun evine akın etti

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, 24 Haziran Cuma günü öğle namazına müteakip Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Yakınları ve sevenleri son yolculuğu öncesi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun evine akın etti

MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

Mahmut Ustaosmanoğlu, 1929 senesinde Trabzon'da dünyaya geldi. Gençliğinde çevresindeki köylerin hocalarından ders aldı. 16 yaşında icazet aldı. İcazetinden sonra köyünde ders vermeye başladı. Henüz askerlik çağına gelmeyecek kadar genç yaşında, yetiştirmiş olduğu talebelerine icazet verdi. 16 yaşındayken evlendi.1952 senesinde şeyhi Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik dönüşünde Ali Haydar Efendi tarafından İsmailağa Camii'nde imamlık yapması üzerine davet aldı. 1954 senesinde İsmailağa Camii'nde imamlık görevine başlayan Ustaosmanoğlu, bu görevini 1996 senesinde emekli olana kadar sürdürdü.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hayatını kaybeden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi evine getirildi! - Son Dakika

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