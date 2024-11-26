Hayatını Kaybeden Prof. Dr. Alptekin Sökmen Kastamonu Üniversitesi'nde Anıldı - Son Dakika
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Hayatını Kaybeden Prof. Dr. Alptekin Sökmen Kastamonu Üniversitesi'nde Anıldı

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen, hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen bir anma töreni ile anıldı. Anma programında, Sökmen'in turizm alanındaki katkıları ve akademik mirası konuşuldu.

26.11.2024 20:28
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Hayatını kaybeden Dekan Prof. Dr. Alptekin Sökmen, Kastamonu Üniversitesi'nde anıldı

KASTAMONU - Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen, düzenlenen törenle anıldı.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen, 15 Kasım'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Sökmen için Kastamonu Üniversitesi'nde anma programı düzenlendi. Programa Vali Yardımcısı Çetin Kılınç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, Merhum Prof. Dr. Alptekin Sökmen'in eşi Doç. Dr. Alev Sökmen ve kızı Ayyüce Sökmen, akademisyenler, yerel yöneticiler ve öğrenciler katıldı. Programda Prof. Dr. Alptekin Sökmen'in Kastamonu'daki turizm çalışmalarına sağladığı katkılara dikkat çekildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Prof. Dr. Alptekin Sökmen'in hayatını anlatan bir video gösterildi. Programın devamında, Prof. Dr. Sökmen ile ilgili hatıralarını paylaşmak üzere çeşitli isimler kürsüye davet edildi.

Anma programında konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, Prof. Dr. Alptekin Sökmen'in Kastamonu'da turizmin gelişmesine sağladığı önemli katkılardan bahsederek, onun akademik mirasının her zaman hatırlanacağını belirtti. Turizm Fakültesine değer katan çalışmalarına dikkat çeken Prof. Dr. Atalan, "Alptekin Hocamız, bilgi birikimi ve özverisiyle çevresine ilham veren bir insandı. Onun bıraktığı izler, Üniversitemizde ve Kastamonu'da daima hissedilecek. Alptekin hocamız turizm alanında bizi ileriye taşıdı. Kendisine hakkımızı helal ediyoruz, inşallah o da bize helal etmiştir" dedi.

Sökmen'in Kastamonu'ya kattığı değerden bahseden Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ise, "Hakikaten hocamız, bizlere hem turizm anlamında hem de yaşantısı anlamında birçok konu başlığında bizlere önderlik etti. Devrekani, turizm anlamında çok fazla konu başlığı olmayan bir ilçe. Turizm anlamında konu başlığı olmamasına rağmen kıymetli hocamızın ilçemizin üzerinden elini çekmemesi, ilçemizi ziyaret etmesi, birçok konuda bizlere önderlik etmesi hakikaten hayatımda kendisiyle alakalı birçok kazanımı beraberinde getirdi. Birçok kez hocamızla sohbet ortamında bir arada olduk, hocamızla biz hemen hemen aynı yaşlardayız. Sadece turizm anlamında değil hayatın akışıyla alakalı gerekse diğer konularla ilgili sohbeti her zaman için bana katkı sağlamıştır. Bilgi birikimi sayesinde bizlere iyi bir önder olmuştur. Biz, Devrekani'de Kapalı Pazar Yeri inşaatı ile ilgili evraklarıyla uğraşıyorduk. Hocamız, bizi ziyarete gelmişti, o saat için makamda olamadık. Hocamızla telefonda yaptığımız görüşme sonrasında kendisine yarım saat içerisinde geleceğimi ve kendisini odamızda misafir edeceğimizi söyledim. Hocamız, 'yok' diyerek pazar yerine, benim yanıma geldi. Hocamızla inşaat alanında toz toprak içerisinde gereken görüşmemizi tahta sandalye ve sehpa üzerinde kahvemizi içerken kendisiyle yaptık. Hocamız, gerçekten bu yönüyle de mütevazi bir insandı. Gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda turizm alanında yaptıkları çalışmaları zaten anlatmamıza gerek yok. Kastamonu, turizm anlamında farklılıklar zengini bir il. Durmadan duraksamadan birçok turizm alanında yaptığı çalışmaları bizler yakinen sosyal medya aracılığıyla ve basında takip ediyor ve taktir ediyorduk. Gastronomi ve kırsal turizm ile ilgili yaptıklarını hiç unutamayız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Programın sonunda öğrencilere ve misafirlere Prof. Dr. Alptekin Sökmen'in anısına ikramda bulunuldu. Program sonunda Prof. Dr. Alptekin Sökmen'in eşi Doç. Dr. Alev Sökmen ve kızı Ayyüce Sökmen, katılımcıların taziyelerini kabul etti.

Öte yandan, Sökmen ile ilgili fotoğraf sergisi açıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hayatını Kaybeden Prof. Dr. Alptekin Sökmen Kastamonu Üniversitesi'nde Anıldı - Son Dakika

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