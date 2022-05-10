Haydar Aliyev'in doğum günü anısına fidan diktiler - Son Dakika
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Haydar Aliyev'in doğum günü anısına fidan diktiler

10.05.2022 11:08
Haydar Aliyev'in doğum günü anısına fidan diktiler

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Azerbaycan Kültür Topluluğu öğrencileri, Kütahya Belediyesi iş birliğinde, Azerbaycan kurucu lideri Haydar Aliyev'in doğum günü anısına fidan dikti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Azerbaycan Kültür Topluluğu öğrencileri, Kütahya Belediyesi iş birliğinde, Azerbaycan kurucu lideri Haydar Aliyev'in doğum günü anısına fidan dikti.

DPÜ'de öğrenim gören Azerbaycanlı öğrenciler, üniversitede kurulu olan Azerbaycan Kültür Topluluğu üyeleri, Kütahya Belediyesi iş birliğinde fidan dikti. Akkent Mahallesi ile Hilalkent Mahallesi arasında yer alan Kütahya Belediyesi'ne ait ağaçlandırma sahasında, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün destekleriyle, Azerbaycan'nın kurucu lideri Haydar Aliyev'in doğum günü anısına 100 fidan toprakla buluştu.

Kütahya Belediyesine verdikleri destek için teşekkür eden Azerbaycanlı öğrenciler, Kütahya'da olmaktan mutlu olduklarını belirttiler. - KÜTAHYA

Haydar Aliyev'in doğum günü anısına fidan diktiler
Haydar Aliyev'in doğum günü anısına fidan diktiler
Haydar Aliyev'in doğum günü anısına fidan diktiler
Haydar Aliyev'in doğum günü anısına fidan diktiler

YORUMLAR
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Haydar Aliyev, Azerbaycan, Kütahya, Doğum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haydar Aliyev'in doğum günü anısına fidan diktiler - Son Dakika


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