"Haydi Gaziantep Koruyucu Aile Olalım" ve "Sofranda Bana da Yer Var mı" temalı yemek altlıkları tanıtıldı

09.04.2026 14:38  Güncelleme: 14:39
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklığında, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep'te koruyucu aile modeline yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan "Haydi Gaziantep Koruyucu Aile Olalım" ve "Sofranda Bana da Yer Var mı?" temalı yemek altlıklarının tanıtımı yapıldı.

Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen programda tanıtılan yemek altlıklarının, koruyucu aile modeline dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Gaziantep genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Hazırlanan materyallerin, başta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait lokanta ve kafeler olmak üzere, ilerleyen süreçte çeşitli işletmelerde servis öncesinde vatandaşlara sunulması planlanıyor. Programda ayrıca, sosyal sorumluluk temelli bir çalışma olan koruyucu aile hizmet modelinin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla toplumun tüm kesimlerine destek çağrısı yapıldı.

Tanıtım programına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra Ünal, Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in eşi Neslihan Çeber, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, İl Müftüsü Mustafa Soykök ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

"Bir çocuğa dokunmak, tüm insanlığa dokunmaktır"

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra Ünal, "Valimizin himayelerinde bugün anlamlı bir lansman gerçekleştiriyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait restoranlarda eş zamanlı olarak servis altlıklarının dağıtımı yapıldı. Vatandaşlarımız artık bu çalışmayı doğrudan görebiliyor. Bu proje, toplumsal dayanışmayı güçlendiren çok kıymetli bir adım. Bir çocuğa dokunmayı, tüm insanlığa dokunmak olarak görüyoruz. Bu anlamlı çalışmanın mihmandarlığını üstlenen Sayın Neslihan Çeber Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum. Projenin bir çocuğun hayatına umut olması temennisiyle hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Diğer illere örnek bir çalışma"

Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur ise sosyal devlet anlayışıyla projelerin hayata geçirildiğini belirterek, "Günümüzde, anayasa gereği sosyal olarak korunması gereken yetim, öksüz, dul, şehit ve gazi aileleri daha çok hizmet alır duruma geldi. Gaziantep olarak üzerimize büyük bir sorumluluk düşüyor. Tüm kurumlar sosyal devlet anlayışıyla büyük gayret gösteriyor. Burada diğer illere örnek çalışmalar yürütülüyor. Gastronomi şehri Gaziantep'te ilk önce kamuda olmak üzere bunun duyurulması noktasında, ileride de kafelerde, restoranlarda servis altlıkları tasarlandı. Başarılı olmasını diliyorum. Gazianteplilerin gönlüde sofrası da boldur. Mutlaka sofralarında evlatlarımızda yer bulacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

