Haydi Koş Karına Tiyatrosu Düzcelilerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Haydi Koş Karına Tiyatrosu Düzcelilerle Buluştu

Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Ray Cooney'in yazdığı 'Haydi Karına Koş' adlı komedi oyununu sahneledi. Oyun, her salı ve perşembe ücretsiz olarak izleyicilerle buluşacak.

02.05.2025 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Haydi koş karına' tiyatroseverlerle buluştu

-Oyunlar, her salı ve perşembe ücretsiz sahnelenecek

DÜZCE - Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni dönemde muhteşem bir komediyi daha Düzcelilerle buluşturdu. Ray Cooney'in yazdığı, Orhan Azizoğlu'nun çevirisini yaptığı 'Haydi Karına Koş' isimli oyun, 1 Mayıs Perşembe akşamı "perde" dedi.

Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Ray Cooney'in yazdığı, Orhan Azizoğlu'nun çevirisini yaptığı iki perdelik komedi 'Haydi Karına Koş' ile Düzceli sanatseverlerin karşısına çıktı. Yönetmenliğini Necmettin Görgün'ün yaptığı, Düzceli tiyatrocuların oyuncu kadrosunda yer aldığı oyun, 1 Mayıs Perşembe akşamı tiyatroseverlerle buluştu.

İki perdelik komediyi izlemeye gelenler arasından Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Günden ve Burak Coşkun başta olmak üzere protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş yer alırken, ilgi ile takip edilen oyun, ilk gösteriminde izleyicilerden büyük alkış aldı.

Oyunlar, her salı ve perşembe tiyatroseverlerle buluşacak

Oyunun yönetmeni Necmetin Görgün, oyunun sonunda yaptığı açıklamada, Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrolarının bu yıl iki oyunla sahneye çıkacağını ifade ederek, "Bu akşam Haydi Karına Koş adlı oyunla sizlerleydik. Bu oyunumuz her Perşembe günü ücretsiz olarak sahnelenecek. Bir diğer oyunumuz Karanlıkta Komedi'nin prömiyerini de 6 Mayıs 2025 Salı günü saat 20.00 de gerçekleştireceğiz" dedi.

Tiyatrocuları kutladı

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden ise oyunun ardından sahneye çıkarak Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibini kutladı. Günden, "Ekibimiz, çok güzel bir oyun hazırlamışlar. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık. Her Salı ve Perşembe günleri sahnelerimizi açıyoruz ve Düzceli hemşehrilerimizi oyunlarımıza davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Şehir Tiyatrosu, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Yerel, Yaşam, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Yerel Haydi Koş Karına Tiyatrosu Düzcelilerle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:40:23. #7.12#
SON DAKİKA: Haydi Koş Karına Tiyatrosu Düzcelilerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.