Haydi Koş Karına Tiyatrosu Düzcelilerle Buluştu

'Haydi koş karına' tiyatroseverlerle buluştu

-Oyunlar, her salı ve perşembe ücretsiz sahnelenecek

DÜZCE - Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni dönemde muhteşem bir komediyi daha Düzcelilerle buluşturdu. Ray Cooney'in yazdığı, Orhan Azizoğlu'nun çevirisini yaptığı 'Haydi Karına Koş' isimli oyun, 1 Mayıs Perşembe akşamı "perde" dedi.

Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Ray Cooney'in yazdığı, Orhan Azizoğlu'nun çevirisini yaptığı iki perdelik komedi 'Haydi Karına Koş' ile Düzceli sanatseverlerin karşısına çıktı. Yönetmenliğini Necmettin Görgün'ün yaptığı, Düzceli tiyatrocuların oyuncu kadrosunda yer aldığı oyun, 1 Mayıs Perşembe akşamı tiyatroseverlerle buluştu.

İki perdelik komediyi izlemeye gelenler arasından Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Günden ve Burak Coşkun başta olmak üzere protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş yer alırken, ilgi ile takip edilen oyun, ilk gösteriminde izleyicilerden büyük alkış aldı.

Oyunlar, her salı ve perşembe tiyatroseverlerle buluşacak

Oyunun yönetmeni Necmetin Görgün, oyunun sonunda yaptığı açıklamada, Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrolarının bu yıl iki oyunla sahneye çıkacağını ifade ederek, "Bu akşam Haydi Karına Koş adlı oyunla sizlerleydik. Bu oyunumuz her Perşembe günü ücretsiz olarak sahnelenecek. Bir diğer oyunumuz Karanlıkta Komedi'nin prömiyerini de 6 Mayıs 2025 Salı günü saat 20.00 de gerçekleştireceğiz" dedi.

Tiyatrocuları kutladı

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden ise oyunun ardından sahneye çıkarak Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibini kutladı. Günden, "Ekibimiz, çok güzel bir oyun hazırlamışlar. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık. Her Salı ve Perşembe günleri sahnelerimizi açıyoruz ve Düzceli hemşehrilerimizi oyunlarımıza davet ediyoruz" şeklinde konuştu.