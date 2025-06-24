60 yaşındaki Aktürk, çevresinde hayırsever kişiliği ve iş dünyasındaki başarılarıyla tanınan bir isimdi. Vefat haberi bölgede büyük üzüntüye yol açtı.
Merhumun cenazesi yarın Midyat'ın Arnas Köyü'nde toprağa verilecektir.
Mehmet Emin Aktürk, evli ve 6 çocuk babasıydı.
Son Dakika › Yerel › Mardin'in tanınmış iş insanlarından Mehmet Emin Aktürk hayatını kaybetti - Son Dakika
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