Hayırsever Tahsin Güç, Otomobilini Babadağ Belediyesi\'ne Bağışladı

Denizli'nin Babadağ ilçesinde yaşayan hayırsever Tahsin Güç, kendi kullandığı otomobilini hizmet aracı yapılması için Babadağ Belediyesine bağışladı.

Hayırsevere anlamlı desteği için teşekkür eden Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, "Babadağ ilçemiz halkından Tahsin Güç Ağabeyimiz, 2005 model şahsi aracını Belediyemize hizmet aracı olarak bağışlayarak; yüce gönüllülüğün, dayanışmanın ve hemşehrilik ruhunun en güzel örneklerinden birini sergilemiştir. Bu asil davranış; hemşehrilik şuurunun, yardımlaşma kültürünün, Babadağ'a bağlılığın, vefanın, vicdanın ve memleket sevdasının tertemiz bir tezahürüdür. Rabbimiz, bu güzel niyeti ve ihlası makbul eylesin; kendisinden ebeden razı olsun. İlçemize gönül vermiş bir yüreğin duası olarak, Tahsin Ağabeyimiz sadece bir araç bağışlamakla kalmamış; aynı zamanda 'Ben de bu hizmet kervanında varım' diyerek milletimize hizmet aşkımızı bir kez daha yüceltmiştir. Şahsım, belediyemiz ve tüm Babadağlılar adına şükranlarımızı sunuyorum. Temennimiz odur ki bu örnek duruş, nesilden nesle ilham olsun. Babadağ için el ele, gönül gönüle, tevazu, samimiyet ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ