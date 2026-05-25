Hayırseverden Engellilere Bayram Bağışı
Hayırseverden Engellilere Bayram Bağışı

Hayırseverden Engellilere Bayram Bağışı
25.05.2026 13:16
Mesut Şafak, eşi adına bağışladığı akülü araçlarla engelli vatandaşlara umut ve özgürlük sundu.

Hayırsever Mesut Şafak'ın merhume eşi adına bağışladığı akülü araçlar, bedensel engelli vatandaşlara özgürlük ve umut oldu. Kurban Bayramı öncesi dağıtılan araçlar ailelere de büyük mutluluk yaşattı.

Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız, Manisalı hayırsever Mesut Şafak'ın Kurban Bayramı öncesinde Manisa ve ilçelerinde yaşayan 5 bedensel engelli vatandaşa akülü araç hediye ederek çifte bayram sevinci yaşattığını söyledi.

Hayırsever Mesut Şafak'ın, merhume eşi adına alınan markalı 5 akülü aracı ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara ulaştırdığını belirten Dernek Başkanı Yasemin Yıldız, yapılan desteğin engelli bireylerin sosyal hayata katılımı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yıldız, "Değerli hayırseverimizin mal ve can zekatıyla arkadaşlarımız sosyal hayata çıkmakta özgürlüklerine kavuştular. Ailelerinin yükü hafifledi. En güzeli ise akülü araçtan öte arkadaşlarıma huzur bağışlandı. Mesut amcamızın evlatlarına Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Merhume eşi Mukadder ablamızın mekanı cennet olsun. Böyle duyarlı hayırseverlerin çoğalmasını temenni ediyoruz. Unutmayalım, her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Aday olmadan adaylara destek verilmelidir." dedi.

Hayırsever Mesut Şafak'ın araç teslimlerinde kendileriyle birlikte 5 ilçeyi ziyaret ederek vatandaşların mutluluğuna ortak olduğunu kaydeden Yıldız, Kula ilçesindeki teslim programına Kula Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İsmail Danaç'ın da katıldığını söyledi.

Kula'da diyaliz hastası Zekeriya Morgül'e akülü aracının evinde teslim edildiğini belirten Yıldız, "Ailenin mutluluğu görülmeye değerdi." ifadelerini kullandı.

Akülü aracına kavuşan Zekeriya Morgül ise duygularını, "Hayal bile edemediğim akülü aracım gerçeğim oldu. Derneğimizden, hayırseverimizden ve bizi buluşturan Kula Sosyal Yardımlaşma Müdürümüzden Allah razı olsun." sözleriyle dile getirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

