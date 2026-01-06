Haymana'da kaplıca turizmine büyük yatırım: Medrese Mahallesi'ne modern tesis yapılacak - Son Dakika
Son Dakika
Yerel

Haymana'da kaplıca turizmine büyük yatırım: Medrese Mahallesi'ne modern tesis yapılacak

06.01.2026 22:35  Güncelleme: 22:39
Ankara'nın Haymana ilçesinde, mevcut kaplıca tesisi yıkılarak modern bir tesis inşa edilecek. Yerel yönetim ve GEDAŞ iş birliğiyle gerçekleştirilecek proje, bölgenin sağlık turizmini güçlendirecek.

Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Medrese Mahallesi'nde bulunan kaplıca tesisi yıkılarak yerine modern ve donanımlı bir tesis inşa edilecek.

Dünyaca ünlü termal suyuyla sağlık turizminin önemli merkezlerinden biri olan Haymana'da kaplıca turizmini güçlendirecek önemli bir adım atılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile Haymana Belediyesi iş birliğinde, Medrese Mahallesi'nde bulunan mevcut kaplıca tesisi yıkılarak yerine modern bir tesis yapılacak.

Proje kapsamında Haymana Kaymakamı Osman Sak, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve AK Parti Haymana İlçe Başkanı Emre Avcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı GEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı'yı ziyaret etti. Ziyarette, Haymana'ya kazandırılması planlanan yeni kaplıca tesisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

TOKİ tarafından inşa edilecek olan yeni tesisin, Haymana'nın termal potansiyeline yakışır şekilde modern ve kapsamlı olarak planlandığı belirtildi. Yapılacak kaplıca tesisinde bay ve bayan hamamlar, jakuzi, fitness salonu, sauna, buhar odası, özel aile kabinleri başta olmak üzere çok sayıda sosyal ve sağlık odaklı alanın yer alacağı ifade edildi.

Yeni tesisin tamamlanmasıyla birlikte Haymana'nın termal turizmde cazibe merkezlerinden biri haline gelmesi, ilçenin ekonomik ve sosyal hayatına da önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Yetkililer, projenin Haymana'ya hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmaların kısa sürede başlamasının planlandığını kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kaplıca, Haymana, Ekonomi, Ankara, Çevre, Yerel, Son Dakika

