Hayme Ana, vefatının 745. yılında Kütahya Domaniç\'te düzenlenen şenliklerle anıldı

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi ve Türk tarihinde "Devlet Ana" olarak anılan Hayme Ana, vefatının 745'inci yılında Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri kapsamında düzenlenen programda, Türk tarihinin önemli isimlerinden Hayme Ana'nın hatırası yaşatılırken, geleneksel göç kültürü ve tarihi miras da çeşitli etkinliklerle gelecek nesillere aktarıldı.

Program, protokol üyelerinin vatandaşları selamlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Hayme Ana ile vatan ve millet uğruna hayatını kaybeden tüm kahramanlar için dua edildi.

Şenliklerde halk oyunları ekipleri, Kafkas dans ekibi, Jandarma Merasim Bölüğü, mehteran ekibi, kılıç-kalkan ekibi ve atlı savaş sanatları ekipleri gösteriler sundu. Geleneksel kıyafetlerin yanı sıra mehteran ezgileri, kılıç-kalkan gösterileri ve atlı savaş sanatlarının sergilendiği etkinliklerde katılımcılar adeta tarihte yolculuğa çıktı.

Şenlik alanında gerçekleştirilen gösteriler vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, özellikle atlı savaş sanatları ve geleneksel gösteriler renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliklerle Türk tarihinin ve göç kültürünün önemli unsurları canlı bir şekilde yaşatıldı.

Program kapsamında şenlik alanına gelen vatandaşlara geleneksel etli pilav ve ayran ikram edildi.

Hayme Ana'nın hatırasını yaşatmak ve Türk kültürünün önemli değerlerinden biri olan göç geleneğini gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen 745. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri, vatandaşların yoğun katılımıyla coşku içerisinde gerçekleştirildi.

Anma programına Kütahya Valisi Musa Işın, milletvekilleri Mehmet Demir, Ahmet Erbaş ve Ali Fazıl Kasap, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, il protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.