Hayme Ana Anma ve Göç Şenlikleri Yağmur ve Elektrik Kesintisi Nedeniyle Yarım Kaldı

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde düzenlenen Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi, "Devlet Ana" olarak bilinen Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri, sağanak yağmur ve elektrik kesintisi nedeniyle yarım kaldı.

Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri, protokol konuşmaları, gösteriler başlamadan aniden bastıran yağmur ve arkasından yaşanan elektriklerin kesintisi nedeniyle yapılamadı. Folklor ekipleri ve atlı göstericiler yağmur altında gösteri yaparken, mehter takımı sahne alamadı ve bu yıl temsili göç yürüyüşü de iptal edildi.

Domaniç ilçesindeki programa; Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, AK Parti Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, CHP Milletvekili Fazıl Kasap, Domaniç Kaymakamı Halil Affan Erdoğan, Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Çukurca Belde Belediye Başkanı Emin Taşkın, Kütahya ve Domaniç protokolü, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - KÜTAHYA