Hayrabolu\'da 1150 haneye toplam 935 ton kömür yardımı dağıtılıyor

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kömür yardımı dağıtımları hızla devam ediyor.

Hayrabolu Kaymakamı ve SYDV Başkanı Ahmet Yıldız, kış aylarında vatandaşların ısınma ihtiyacına destek olmak amacıyla yardımların sürdürüldüğünü belirtti.

İlçede belirlenen bin 150 haneye, hane başına 850 kilogram olmak üzere toplam 935 ton kömür dağıtılacak. Kömürler, vakfa ulaştıkça ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilirken, dağıtımların belirlenen program doğrultusunda devam ettiği bildirildi.