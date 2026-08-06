Hayrabolu'da 288 Vatandaşa Yardım - Son Dakika
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Hayrabolu'da 288 Vatandaşa Yardım

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Hayrabolu'da SYDV, Temmuz'da 288 ihtiyaç sahibine 279 bin lira yardım yaptı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca (SYDV) temmuz ayında 288 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Ahmet Yıldız, temmuz ayında 288 ihtiyaç sahibine 279 bin lira yardımda bulunulduğunu söyledi. Kaymakam Yıldız, SYDV'nin ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayrabolu'da 288 Vatandaşa Yardım - Son Dakika

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