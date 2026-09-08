Hayrabolu'da bin 150 aileye 850'şer kiloluk kömür dağıtımı başladı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde SYDV, ihtiyaç sahibi bin 150 aileye kış için kömür yardımı yapmaya başladı. Toplam 935 ton kömür, hane başına 850 kilogram olacak şekilde vakfa ulaştıkça teslim edilecek.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kömür yardımı dağıtımına başlandı.
Hayrabolu Kaymakamı ve SYDV Başkanı Ahmet Yıldız, ilçede belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere kış aylarında kullanılmak üzere kömür yardımında bulunulduğunu belirtti. İlçede toplam bin 150 haneye, hane başına 850 kilogram olmak üzere toplam 935 ton kömür dağıtılacağını ifade eden Yıldız, kömürlerin vakfa ulaştıkça ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edildiğini söyledi. Yıldız, yapılan yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerin kış aylarında ısınma giderlerine katkı sağlanmasının amaçlandığını kaydetti.
Dağıtımların belirlenen program çerçevesinde devam edeceği bildirildi.
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