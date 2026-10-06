Hayrabolu Kaymakamı, eylülde 304 kişiye 1 milyon 125 bin lira yardım yapıldığını söyledi

Hayrabolu Kaymakamı, eylülde 304 kişiye 1 milyon 125 bin lira yardım yapıldığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hayrabolu Kaymakamı Ahmet Yıldız, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca eylül ayında 304 ihtiyaç sahibine 1 milyon 125 bin lira yardımda bulunulduğunu söyledi. Kaymakam Yıldız, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca (SYDV) eylül ayında 304 vatandaşa yardım yapıldı.
Hayrabolu Kaymakamı Ahmet Yıldız, eylül ayında 304 ihtiyaç sahibine 1 milyon 125 bin lira yardımda bulunulduğunu söyledi.
Kaymakam Yıldız, SYDV'nin ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.
Kaynak: İHA
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