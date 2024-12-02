Hayri Öz: Seyyar Satıcı ve Hayvansever - Son Dakika
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Hayri Öz: Seyyar Satıcı ve Hayvansever

Hayri Öz: Seyyar Satıcı ve Hayvansever

Emekli Hayri Öz, seyyar satıcılık yapıp kazancının bir kısmıyla sokak hayvanlarını besliyor.

02.12.2024 12:30
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Eskişehir'de kendisine ek gelir sağlamak için seyyar satıcılık yapan Hayri Öz, elde ettiği kazancın bir bölümü ile sokak hayvanlarına mama alarak kentin farklı noktalarında besleme yapıyor.

Yaklaşık 6 yıl önce emekli olan 66 yaşındaki emekli vatandaş Hayri Öz, kendisine ek gelir sağlamak için bir bebek arabasına doldurduğu ürünlerle her gün seyyar satışa çıkıyor. Türk bayrağı, gül, mendil, kalem ve çakmak gibi ürünlerle satış yapan Öz, kazandığı para ile hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de sokak hayvanlarının karnını doyuruyor. Arabasına yapıştırdığı 'Köpekler için mama yapmak ister misiniz?' yazısını gören vatandaşların da desteğiyle her gün birçok farklı noktayı gezerek besleme yapan hayvansever adamın duyarlılığı görenlerin takdirini topluyor.

"Bu şekilde hem geçim sağlıyorum hem de sokak hayvanlarını besliyorum"

Çocukluğumdan beri köpeklerle iç içe olduğunu ifade eden Hayri Öz, "Şu an kendi imkanlarımla 8-10 tane köpeğe bakıyorum. Vatandaşlar da yardım ediyorlar. Gerçekten çok güzel insanlarımız var. Kimisi mama alıyor, kimisi de kemik veriyor. Hayvanları çok seviyorum. Çöpe gidecek ekmekleri topluyorum, onlara götürüyorum. Dünyanın ekmeği çöpe atılıyor, yazık günah. Kuşları da besliyorum. Bu şekilde hem geçim sağlıyorum hem de sokak hayvanlarını besliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Ekonomi, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayri Öz: Seyyar Satıcı ve Hayvansever - Son Dakika

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