Hayvanseverlerden Sokak Hayvanlarına Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hayvanseverlerden Sokak Hayvanlarına Destek

14.06.2025 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'deki gönüllüler, hasta ve yaşlı sokak hayvanları için koruma alanı açtı.

Gönüllüler hasta ve yaşlı sokak hayvanları için koruma alanı yaptı

OSMANİYE - Osmaniye'de hayvanseverler sokakta hayatını idame ettiremeyen sokak hayvanları için koruma alanı yaptı.

Osmaniye'de yaşayan sahipsiz hayvanlar için harekete geçen hayvanseverler sokakta hayatını idame ettiremeyen tedavisini yaptırdığı engelli, hasta ve yaşlı sokak hayvanlarının tedavi ve bakımı için koruma alanı yaptı. Mutlu kuyruklar hayvanları ve doğayı koruma derneği bünyesinde kiraladıkları 3 dönüm arazi üzerinde gönüllüler can dostlarının sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi için beslenmesi, padokların hijyeni, günlük ihtiyaçları, rehabilitasyon ve sahiplenilmesine varıncaya kadar her ihtiyacı büyük bir titizlikle karşılıyor.

Bunları köpek olarak değil Allah'ın emanetleri, can olarak görmek gerek diyen Osmaniye Mutlu Kuyruklar Hayvanları Koruma Derneği üyesi Muhammet Elbaş, "Sokakta yapamayan, yaşayamayan, yaşama şansı olmayan köpekleri burada derneğimiz vasıtasıyla, gönüller vasıtasıyla mümkün mertebe tedavi ettirmekteyiz, bakmaktayız, beslemekteyiz. Şu an 129 can var, bunun 71 tanesi tedavisi devam eden, diğerleri tedavisi bitmiş, sahiplendirmeyi bekleyen canlar. Şu an 41 yavrumuz var annesi ölmüş 23 yavrumuz var sokaktan aldığımız. Kayseri'den gelen bir köpeğimiz var araba vurmuş yaklaşık 20 gün karın altında kalmış aç, uyuz başlamış. Hatta uyuzu boş verin, köpekte deri altında kar biti oluşmuş ve ilk kez gördüğümüz bir vakaydı. Bunları ayakta tutmak hakikaten çok zor. Serumlar burada yapılıyor, veteriner kontrolleri burada yapılıyor, beslemeler burada yapılıyor, tedavileri devam ediyor. İlaçları, elle beslemesi, gece saat 11 ve saat 4'te sadece bir gönüllü bunlara gelip su veriyor, ağızdan su veriyor çünkü alamıyorlar. Bizim alanımızda birçok hayvan sahibi tarafından sokağa bırakılmış. Mesela bisküviyle beslenmiş hayvan var. Bisküvi vermediğimiz zaman ağlıyor. Yani bu iş içinde gönül vermek gerek, sevmek gerek. Köpek olarak düşünmek değil, Rabbimin emanetleri, can olarak görmek gerek. İlgi gösteren tüm gönüllülere teşekkür ederim." Dedi.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Osmaniye, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayvanseverlerden Sokak Hayvanlarına Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan İran’a mutabakat için açık kapı: Hala bir şansları olabilir Trump'tan İran'a mutabakat için açık kapı: Hala bir şansları olabilir
İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü
Fernando Muslera’nın yeni takımı belli oldu Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu
Galatasaray’da Sacha Boey’dan müjde var Transferde olumlu gelişme Galatasaray'da Sacha Boey'dan müjde var! Transferde olumlu gelişme
Tel Aviv’de İran’ın vurduğu binada yangın çıktı Tel Aviv'de İran'ın vurduğu binada yangın çıktı
Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için gereken imza sayısını açıkladı Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için gereken imza sayısını açıkladı
İran’dan nokta atışı Misilleme saldırısında İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu İran'dan nokta atışı! Misilleme saldırısında İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu
Gazze için yürüyenlere Mısır’da müdahale HÜDA Par Milletvekili başından yaralandı Gazze için yürüyenlere Mısır'da müdahale! HÜDA Par Milletvekili başından yaralandı
Alisson Becker’den Galatasaray’a cevap Alisson Becker'den Galatasaray'a cevap
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran’da nükleer kirlilik var Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer kirlilik var
İran saldırıya geçti Tel Aviv’den canlı yayın İran saldırıya geçti! Tel Aviv'den canlı yayın

20:27
Beştepe’de güvenlik zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İsrail-İran çatışması ele alındı
Beştepe'de güvenlik zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İsrail-İran çatışması ele alındı
19:26
İsrail, İran’a yönelik harekatın gerekçesini dünyaya duyurdu
İsrail, İran'a yönelik harekatın gerekçesini dünyaya duyurdu
18:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temas İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
18:43
İsrail, İran’ın en büyük doğalgaz sahası Güney Pars’a saldırı düzenledi
İsrail, İran'ın en büyük doğalgaz sahası Güney Pars'a saldırı düzenledi
08:26
Piyasalar için en büyük kabus İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
02:48
İran’ın vurduğu Tel Aviv’deki yıkım kameralara yansıdı
İran'ın vurduğu Tel Aviv'deki yıkım kameralara yansıdı
02:34
Manisa’da işçi servisi tırla çarpıştı 20 yaralı
Manisa'da işçi servisi tırla çarpıştı! 20 yaralı
02:20
İsrail, İsfahan’daki nükleer enerji santraline saldırdı
İsrail, İsfahan'daki nükleer enerji santraline saldırdı
01:54
İranlı General Vahidi: İsrail’e yönelik operasyon gerektiği sürece devam edecek
İranlı General Vahidi: İsrail'e yönelik operasyon gerektiği sürece devam edecek
01:35
İran’dan 2. saldırı Fırlatılan füze Tel Aviv’e böyle düştü
İran'dan 2. saldırı! Fırlatılan füze Tel Aviv'e böyle düştü
00:42
Adalet Bakanı Tunç: Provokatif İran-İsrail paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Tunç: Provokatif İran-İsrail paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
23:45
Annesi istemiyordu Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi
23:34
Netanyahu, İran halkını rejime karşı ayaklanmaya çağırdı
Netanyahu, İran halkını rejime karşı ayaklanmaya çağırdı
23:15
İran saldırıya geçti Tel Aviv’den canlı yayın
İran saldırıya geçti! Tel Aviv'den canlı yayın
22:48
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran’da nükleer kirlilik var
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer kirlilik var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 20:53:58. #7.13#
SON DAKİKA: Hayvanseverlerden Sokak Hayvanlarına Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.