Hayvanseverlerden Sokak Hayvanlarına Destek

Gönüllüler hasta ve yaşlı sokak hayvanları için koruma alanı yaptı

OSMANİYE - Osmaniye'de hayvanseverler sokakta hayatını idame ettiremeyen sokak hayvanları için koruma alanı yaptı.

Osmaniye'de yaşayan sahipsiz hayvanlar için harekete geçen hayvanseverler sokakta hayatını idame ettiremeyen tedavisini yaptırdığı engelli, hasta ve yaşlı sokak hayvanlarının tedavi ve bakımı için koruma alanı yaptı. Mutlu kuyruklar hayvanları ve doğayı koruma derneği bünyesinde kiraladıkları 3 dönüm arazi üzerinde gönüllüler can dostlarının sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi için beslenmesi, padokların hijyeni, günlük ihtiyaçları, rehabilitasyon ve sahiplenilmesine varıncaya kadar her ihtiyacı büyük bir titizlikle karşılıyor.

Bunları köpek olarak değil Allah'ın emanetleri, can olarak görmek gerek diyen Osmaniye Mutlu Kuyruklar Hayvanları Koruma Derneği üyesi Muhammet Elbaş, "Sokakta yapamayan, yaşayamayan, yaşama şansı olmayan köpekleri burada derneğimiz vasıtasıyla, gönüller vasıtasıyla mümkün mertebe tedavi ettirmekteyiz, bakmaktayız, beslemekteyiz. Şu an 129 can var, bunun 71 tanesi tedavisi devam eden, diğerleri tedavisi bitmiş, sahiplendirmeyi bekleyen canlar. Şu an 41 yavrumuz var annesi ölmüş 23 yavrumuz var sokaktan aldığımız. Kayseri'den gelen bir köpeğimiz var araba vurmuş yaklaşık 20 gün karın altında kalmış aç, uyuz başlamış. Hatta uyuzu boş verin, köpekte deri altında kar biti oluşmuş ve ilk kez gördüğümüz bir vakaydı. Bunları ayakta tutmak hakikaten çok zor. Serumlar burada yapılıyor, veteriner kontrolleri burada yapılıyor, beslemeler burada yapılıyor, tedavileri devam ediyor. İlaçları, elle beslemesi, gece saat 11 ve saat 4'te sadece bir gönüllü bunlara gelip su veriyor, ağızdan su veriyor çünkü alamıyorlar. Bizim alanımızda birçok hayvan sahibi tarafından sokağa bırakılmış. Mesela bisküviyle beslenmiş hayvan var. Bisküvi vermediğimiz zaman ağlıyor. Yani bu iş içinde gönül vermek gerek, sevmek gerek. Köpek olarak düşünmek değil, Rabbimin emanetleri, can olarak görmek gerek. İlgi gösteren tüm gönüllülere teşekkür ederim." Dedi.