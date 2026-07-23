Haznedar Konakları'nda İskan Engelleri - Son Dakika
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Haznedar Konakları'nda İskan Engelleri

Haznedar Konakları\'nda İskan Engelleri
23.07.2026 10:17
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Samsun'daki Haznedar Konakları Projesi'nde iskan sürecinde hukuki engeller yaşanıyor.

Samsun'da 136 daire ile 11 iş yerinden oluşan Haznedar Konakları Projesi'nin kayyumu Lütfiye Özbek, yüzde 95'i tamamlandığını belirttiği yapının iskan sürecinde çeşitli engeller çıkarıldığını öne sürerek, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün nam-ı ifa davası açmadan inşaat alanını devralmasının hukuka aykırı olduğunu iddia etti.

Atakum ilçesi Baruthane Mahallesi'nde, arsası Vakıflar'a ait olan ve ihalesi 2010 yılında yapılan Haznedar Konakları Projesi, 136 daire ve 11 iş yerinden oluşmasına rağmen yıllardır tamamlanamadı. Büyük ölçüde tamamlanan ancak hukuki süreçler nedeniyle teslim edilemeyen proje, hak sahiplerini mağdur etmeyi sürdürüyor.

Proje önünde açıklamalarda bulunan Özbek, inşaatın 2013 yılında kendilerine devredildiğini, 2021 yılında yüzde 95 seviyesinde tamamlandığını ve geçici kabule hazır hale getirildiğini söyledi. Projede usulsüz ipotekler bulunduğunu ileri süren Özbek, "2025 yılı birim fiyatlarıyla yaklaşık 1,3 milyar TL'lik bir projede 20 milyon TL'lik şerh gerekçe gösteriliyor. Tapular verilmeden üzerimizdeki şerhleri kaldırmamız da mümkün değil" dedi.

"İskan için yeni talepler isteniyor"

İskan başvurusunu 2024 yılında yaptıklarını belirten Özbek, mevcut iki yangın merdivenine ilave merdiven yapılmasının ve dilatasyonlu dairelerin yeniden bölünmesinin istendiğini öne sürdü.

Bu taleplerin teknik açıdan gerekli olmadığını savunan Özbek, "İdari yargı tek ilave merdivenin yeterli olduğunu belirtiyor. Mimar olarak dilatasyonlu dairelerin bölünmesine gerek olmadığını düşünüyorum. Biz aile yaşamına uygun olması için bazı 1+1 daireleri 2+1 ve 3+1'e dönüştürdük. Şimdi yeniden küçük daireler oluşturulmak isteniyor. Bunun süreci zorlaştırdığını düşünüyoruz" diye konuştu.

"Yapılacak değişiklikler binaya zarar verir"

Talep edilen düzenlemelerin yapıya zarar vereceğini ifade eden Özbek, "Yeni yangın merdivenleri yapılması mevcut betonarme yapıya müdahale anlamına geliyor. Tamamlanan ve satılan dairelerde yeniden tadilat yapılacak. Dilatasyonlu dairelerde yapılacak değişikliklerden 20'den fazla bağımsız bölüm etkilenecek" ifadelerini kullandı.

"Vakıflar'ın buraya girmesi hukuka aykırı"

Vakıflar'ın projeyi 9 ay içinde tamamlayacağı yönündeki açıklamasını da değerlendiren Özbek, "Biz haklarımızın verilmesini istiyoruz. Binayı tamamladık ancak iskan sürecinde engellerle karşılaşıyoruz. Nam-ı ifa davası açılmadan inşaatın devralınması hukuka uygun değildir. Bu projeye güvenerek daire alan hak sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise işlemlerin sözleşme hükümleri ve resmi prosedürler doğrultusunda devam ettiğini belirterek, iddialara ilişkin cevap haklarının saklı olduğunu ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Samsun, Emlak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Haznedar Konakları'nda İskan Engelleri - Son Dakika

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