Hazzep Tepe\'de İftar Ziyareti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 bin 100 rakımda bulunan Hazzep Tepe Komando Üs Bölgesi'nde görev yapan jandarma personeli, iftar sofrasında bir araya geldi. Ağrı Valisi Önder Bozkurt, üs bölgesinde incelemelerde bulunarak personelle iftar yaptı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, ilçe merkezine yaklaşık 28-30 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 100 metre rakımda bulunan Hazzep Tepe Komando Üs Bölgesi'nde iftar programı düzenlendi. Programa Ağrı Valisi Önder Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci katıldı.

Üs bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Bozkurt, yetkililerden yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. ASELSAN tarafından kurulan ileri teknoloji sistemlerle donatılan üs bölgesinde, keşif ve gözetleme faaliyetlerinin termal kameralar, radar ve uydu sistemleriyle entegre şekilde yürütüldüğü belirtildi.

7 gün 24 saat esasına göre görev yapan jandarma personeliyle iftar yapan Vali Bozkurt, güvenlik güçlerine çalışmalarında başarılar diledi. Vali Bozkurt, özellikle keşif gözetleme faaliyetlerinde çok ciddi çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, "Doğubayazıt ilçe merkezimize yaklaşık 28-30 kilometre uzaklıkta bulunan Hazzep Tepe komando üst bölgesindeyiz, komandolar üst bölgesindeyiz. Bugün İl Jandarma Komutanımızla birlikte, ilçe kaymakamımızla birlikte üst bölgesinde görev yapan kahraman jandarma görevlilerimizi, personelimizi ziyaret ettik. Aynı zamanda bu ziyaretin Ramazan ayında bir iftar vesilesi olmasından da ayrı bir mutluluk duyduk. Bugün kendi elleriyle iftar sofralarında beraber olacağız. Onları bugün ziyaret etmiş olduk. Ziyaretimiz öncesinde üst bölgesinin etrafında ve şu an içinde bulunduğumuz mekanında incelemelerde bulunduk. Özellikle üst bölgemizin etrafında, ASELSAN tarafından kurulmuş olan çok ileri teknoloji sistemlerimiz var. Keşif gözetleme faaliyetlerinde etkinliğimizi arttıran gerek termal kameralarımız, gerekse çeşitli radar ve uydu sistemlerimizle entegre önemli bir üst bölgesindeyiz. Burada canlı başla 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan canlı operasyonelimize üstün görev anlayışları nedeniyle çok teşekkür ediyoruz. Canla başla, özveriyle vatan topraklarımızın her satıh azimle görev yapan bütün askerimizden polisimize, jandarmamıza, bütün güvenlik güçlerimize, kolluk kuvvetlerimize başarılar diliyoruz. Çalışmalarında üstün muvaffakiyetler diliyoruz. Bu üst bölgesinin dediğim gibi ASELSAN tarafından kurulan önemli teknolojik donatılara sahip. Az önce profesyonel personelimizle bilgi de verdiler. Özellikle keşif gözetleme faaliyetlerinde çok ciddi çalışmalar yapılmış. Alanda da gezdiğimizde bu üst bölgesinin çalışma odasından dinlenme odalarına kadar, hareket merkezine kadar birçok sosyal donatısıyla birlikte bütün ihtiyaçlara cevap verdiğini de gördük. Özellikle etrafındaki gözetleme kulelerinde de yakınen gözetleme faaliyeti bulunduk. Alanın yükseltilmesine baktığımızda yaklaşık 2100 metre rakımda olan bir üst bölgesi. Ben bu üst bölgesinde canlı başla görev yapan kahraman jandarmamıza ve onlara kıymetli ailelerine çok çok teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Rabbim hepsini korusun, gözetsin. Bu vesileyle burada olduğumuz için kendilerine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan ayında tüm ülkemize, milletimize hayır ve bereket getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AĞRI