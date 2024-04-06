Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, beraberindeki ilçe belediye başkanları ile birlikte Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.
Hatay'ın ayağa kalkması için 6 Şubat'tan bu yana cansiperane mücadele eden Vali Masatlı'ya kente verdiği hizmetler dolayısıyla minnet borçlu olduklarını kaydeden Öntürk, Hatay'ın ayağa kalkması için bugün itibariyle zor yükü hep birlikte omuzlayacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin himayelerinde, tüm ilgili bakanlıkların destekleri ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın cansiperane mücadelesi ile Hatay'da ilk 1 yılın ardından önemli mesafeler alındığının altını çizen Öntürk; "Hatay'ımız dünyanın daha önce yaşamadığı bir afeti yaşadı. Bu afetin ardından devletimizin tüm kurumları Hatay'ımızın ayağa kalkması için çalışmaya devam ediyor. İlk günden bu yana bir Hatay sevdalısı olan sayın valimizin yoğun çalışmalarıyla büyük mesafeler alındı. İnşallah bizler Hatay'ın serdengeçtileri olarak, bu milletin hizmetkarları olarak Hatay'ın yükünü birlikte omuzlayacağız ve Hatay'ımızı el birliğiyle ayağa kaldıracağız. İnşallah bugünden itibaren çok kısa sürede bu işbirliği ile Hatay'ımızı altyapı ve üstyapısı ile sil baştan inşa ederek ihyasını gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar çok büyük bir mücadele veren sayın valimize minnet borçluyuz. Bu şehirde taş üstüne taş koyan herkesi baştacı ederiz. Sayın valimiz de her daim başımızın tacıdır" ifadelerini kullandı.
Başkan Öntürk, kabullerinden dolayı Vali Mustafa Masatlı'ya teşekkürlerini sunarak ziyaretini sonlandırdı.
Vali Mustafa Masatlı da heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi. - HATAY
Son Dakika › Yerel › Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Vali Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında 28 Mart Perşembe günü Bursa'da miting düzenleyecek. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhurbaşkanının Bursa'ya gelmesinin önemini vurgulayarak, tüm vatandaşları mitinge davet etti.
31 Mart'ta yapılacak seçimlerle ilgili İstanbul'da asılan afişler gündem oldu. Afişlerde CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yanında ''Seni sırtından hançerleyenlere oy yok'' ifadesi yer aldı. Afişlerin altında ''Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'' yazarken konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Obilet'in verilerine göre, yerel seçimler nedeniyle vatandaşlar memleketlerine oy kullanmak için seyahat etti. En yoğun seyahat hareketliliği Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşandı. Oy kullanmak için dönen vatandaşlar genellikle otobüs ve uçakla seyahat etti. Online bilet satışlarında en çok artış olan iller ise Siirt, Ağrı, Batman, Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat oldu.
Çin'in Pakistan Büyükelçiliği, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen terör saldırısında 5 Çin vatandaşı ile bir Pakistanlının hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırı, Çin'in inşa ettiği Dasu Hidroelektrik Projesi'ne ait bir araca yapıldı. Çin Büyükelçiliği, saldırı sonrası Pakistan ile birlikte çalıştıklarını belirtti ve güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti. Seçer, gelecek dönemde hayata geçirecekleri projeleri anlattı ve yerel seçimlere ilişkin konuştu.
Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Kayı Mahallesi seçim ofisinde dava arkadaşlarıyla coşkulu bir buluşma gerçekleştirdi. Buluşmada, Oğuz'a büyük bir destek verildiği görüldü. Oğuz, konuşmasında vatan, millet ve memleket sevgisi üzerine vurgu yaparak, seçime güçlü bir şekilde hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, Cumhur İttifakı'nın önemine değinen diğer parti temsilcileri de birlik ve beraberlik mesajları verdi.
289 metrelik Dali adlı konteyner gemisi, Baltimore limanından Sri Lanka'ya doğru yolculuk yaparken güç kaybı yaşayarak Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptı. Köprüde çalışan 6 işçi kayboldu ve gemi köprüyü yıkarak nehrin sularına döküldü. Baltimore Limanı'nın önemli bir etkilenme riski olduğu belirtiliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?