Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Vali Mustafa Masatlı\'yı ziyaret etti

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, beraberindeki ilçe belediye başkanları ile birlikte Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.

Hatay'ın ayağa kalkması için 6 Şubat'tan bu yana cansiperane mücadele eden Vali Masatlı'ya kente verdiği hizmetler dolayısıyla minnet borçlu olduklarını kaydeden Öntürk, Hatay'ın ayağa kalkması için bugün itibariyle zor yükü hep birlikte omuzlayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin himayelerinde, tüm ilgili bakanlıkların destekleri ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın cansiperane mücadelesi ile Hatay'da ilk 1 yılın ardından önemli mesafeler alındığının altını çizen Öntürk; "Hatay'ımız dünyanın daha önce yaşamadığı bir afeti yaşadı. Bu afetin ardından devletimizin tüm kurumları Hatay'ımızın ayağa kalkması için çalışmaya devam ediyor. İlk günden bu yana bir Hatay sevdalısı olan sayın valimizin yoğun çalışmalarıyla büyük mesafeler alındı. İnşallah bizler Hatay'ın serdengeçtileri olarak, bu milletin hizmetkarları olarak Hatay'ın yükünü birlikte omuzlayacağız ve Hatay'ımızı el birliğiyle ayağa kaldıracağız. İnşallah bugünden itibaren çok kısa sürede bu işbirliği ile Hatay'ımızı altyapı ve üstyapısı ile sil baştan inşa ederek ihyasını gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar çok büyük bir mücadele veren sayın valimize minnet borçluyuz. Bu şehirde taş üstüne taş koyan herkesi baştacı ederiz. Sayın valimiz de her daim başımızın tacıdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Öntürk, kabullerinden dolayı Vali Mustafa Masatlı'ya teşekkürlerini sunarak ziyaretini sonlandırdı.

Vali Mustafa Masatlı da heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi. - HATAY