Heimlich manevrası ile öğrencisinin hayatını kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Heimlich manevrası ile öğrencisinin hayatını kurtardı

Gaziantep'te Kıbrıs İlkokulu'nda nefes borusuna yiyecek kaçan 4. sınıf öğrencisi Tayfur Berk İnci'yi öğretmeni Mehmet Bayazit heimlich manevrasıyla kurtardı.

29.11.2024 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te Kıbrıs İlkokulu'nda nefes borusuna yiyecek kaçan 4. sınıf öğrencisi Tayfur Berk İnci'yi öğretmeni Mehmet Bayazit heimlich manevrasıyla kurtardı.

Olay, Şehitkamil ilçesinin Girne Mahallesi'ndeki Kıbrıs İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teneffüs sırasında 4'üncü sınıf öğrencisi Tayfur Berk İnci, yediği yiyeceğin nefes borusuna kaçması sonucu nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Durumu fark eden sınıf arkadaşları, hemen öğretmenleri Mehmet Bayazit'e haber verdi.

Öğrencisi İnci'nin nefes alamadığını fark eden ve ilk yardım eğitimi aldığı öğrenilen öğretmen Mehmet Bayazit, heimlich manevrası uyguladığı İnci'nin yeniden nefes almasını sağladı. Öğretmenin çocuğa müdahale anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Öğrencisinin hayatını kurtaran öğretmen Bayazit, soğukkanlı davranışıyla takdir topladı. Öğrencinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından okul yönetimi ve sağlık yetkilileri de müdahalede bulunan öğretmeni tebrik etti.

"Öğrencimizin hayatına olumlu anlamda dokunmak beni çok mutlu etti"

Olay anını anlatan Mehmet Bayazit, "Heimlich manevrası ile ilgili daha önce eğitim almıştım. Bakanlığımız bu tarz konularda seminerler düzenliyor. Bakanlığımız, il eğitim müdürlüğümüz, ilçe milli eğitim müdürlüğümüz ve okul müdürlüğümüz bu konuda çok hassas davranıyor. Olay anında ben nöbetçiydim. İlk teneffüste çocuklar yanıma geldi. Arkadaşlarının boğulduğunu söylediler. Ben ağzıma baktım elimle çıkaramayacağımı anladım. Ardından heimlich manevrasını uyguladım. Öğrencimizin boğazına kaçan yemek çıktı. Yeniden nefes almaya başladı. Biz öğretmenler olarak öğrencilerin gözünde kahramanız. Bu olayla daha da yükseldi bu mevkiimiz. Öğrencimizin hayatına olumlu anlamda dokunmak beni çok mutlu etti. Öğrencimiz ve diğer öğrenciler olay sonrası bana teşekkür etti" dedi.

"Bu tarz konularda okul idaresi olarak bilinçliyiz"

Olay sonrası konuşan Okul müdürü Ali Osman Tapsız ise, "Hocamıza seri kanlıkla öğrencimizi yeniden nefes aldırdığı için teşekkür ederim. Bakanlığımız, il eğitim müdürlüğümüz, ilçe milli eğitim müdürlüğümüz ve okul müdürlüğümüz olarak heimlich manevrası gibi önemli konularda seminerler yapılmakta. Bir öğrencinin tekrar nefes alması bizim için çok önemli. Bu tarz konularda okul idaresi olarak bilinçliyiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, gaziantep, Kıbrıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Heimlich manevrası ile öğrencisinin hayatını kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:49 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık’ta Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
12:42 İstanbul’da metrelerce uzayan şahane cuma kuyruğu, meydana kadar taştı İstanbul'da metrelerce uzayan şahane cuma kuyruğu, meydana kadar taştı
11:50 Türk-İş Başkanı Atalay’dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil
11:14 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam’ın yaptığını getirdi Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
21:11 Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray’a pahalıya patladı Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray'a pahalıya patladı
21:01 Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti
21:01 Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti Yücel Arzen’in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar
20:51 Bakan Tunç’tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi Bakan Tunç'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi
19:57 Sahte dolar nasıl ayırt edilir Canlı yayında testle anlattı Sahte dolar nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı
19:24 Sağlık Bakanlığı’ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların ’oltalama’ ile verilerini aldılar Sağlık Bakanlığı'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar
19:08 Turist, 800 liralık hesabı ödememek için yemeğe saç attı Turist, 800 liralık hesabı ödememek için yemeğe saç attı
19:00 Karius’tan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Karius'tan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 14:18:31. #1.12#
SON DAKİKA: Heimlich manevrası ile öğrencisinin hayatını kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.