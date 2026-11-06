Hekimhan Belediye Başkanı, 7 bin 500 dönüm meranın GES\'e tahsisine tepki gösterdi

Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Kurşunlu Delihasanyurdu Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi için düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısında konuşan Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, mera alanlarının enerji yatırımlarına tahsis edilmesine tepki gösterdi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde planlanan Kurşunlu Delihasanyurdu GES Projesi için düzenlenen ÇED toplantısında, Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, projenin tarım alanları, meralar, hayvancılık ve yerel ekonomi üzerindeki olası etkilerine dikkati çekti. Yenilenebilir enerji yatırımlarına karşı olmadıklarını belirten Yıldırım, bu projelerin bölge halkının yaşamını ve geçim kaynaklarını olumsuz etkilememesi gerektiğini vurguladı.

Bir taraftan meraların iyileştirildiğini, diğer taraftan geniş arazilerin enerji yatırımlarına tahsis edildiğini savunan Yıldırım, "Tarım Bakanlığı toprak ve mera ıslah çalışmaları yaptı. Muhtarlarımız da bu konuda öncü oldular. Yani herkesin gıptayla baktığı, ne güzel oluyor dediği şeyler bir taraftan toprak iyileştirmesi, mera iyileştirilmesi yapılırken diğer taraftan 7 bin 500 dönüm mera vasıf değiştirilerek enerji şirketine tahsis edildi" dedi.

Akbaba Mahallesi'nde de yaklaşık 3 bin dönümlük bir alandan söz eden Yıldırım, Kurşunlu bölgesinde yaklaşık bin dönümlük Hazine arazisinin enerji projesine tahsisine ilişkin ÇED sürecinin yürütüldüğünü söyledi. GES yatırımlarında güneşlenme açısı ve verimliliğin önemli olduğunu belirten Yıldırım, yatırımcıların yüksek verim elde edebilecekleri bölgeleri tercih etmelerinin anlaşılabilir olduğunu ancak yerel halkın haklarının da korunması gerektiğini ifade etti.

Yıldırım, "Tabii ki en verimli projeyi burada uygulamak isteyebilirler. Ama bunu yaparken buradaki insanların yıllardır kadimden gelen yaşam haklarını, geçim haklarını da devletimizin gözetmesi gerekir" dedi. Bölge sakinlerinin toplantıda taleplerini saygılı bir şekilde dile getirdiğini belirten Yıldırım, belediye başkanı olarak vatandaşların endişelerini yetkililere aktarmakla sorumlu olduğunu vurguladı. Enerji ve madencilik yatırımlarında yerel yönetimlerin yetkilerinin sınırlandırıldığını savunan Yıldırım, daha önce belediyelerin görev alanında bulunan bazı ruhsat ve imar işlemlerinin merkezi idareye devredildiğini söyledi.

Yıldırım, "Maalesef belediyeleri baypas ettiler. Daha altı ay öncesine kadar bize başvuruluyordu ruhsat için, imar için. Enerji Bakanlığı bunların tümünü kendi bünyesine aldı" ifadelerini kullandı. Enerji yatırımlarının ülke ekonomisine katkı sağlayabileceğini ancak yerel ekonomiye zarar vermemesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, vatandaşların sağlık, toprak ve yaşam alanlarının korunmasının öncelikli olması gerektiğini söyledi. Yıldırım, "Milli ekonomiye katkısı olacak mı? Olacak. Olurken buranın ekonomisine zarar vermemeli. Ben sağlığımı kaybedeceksem, ben toprağımı kaybedeceksem niye bu işe razı olayım? Ben toprağımda özgür gezemeyeceksem niye bu işe razı olayım" diye sordu.

Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, ÇED sürecinde yerel yönetimlerin ve vatandaşların görüşlerinin dikkate alınmadığını, vatandaşlarla birlikte yasal itiraz haklarını demokratik yollarla kullanacaklarını ifade etti.