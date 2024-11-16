Hekimhan'da Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika
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Hekimhan'da Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Dağıtımı Yapıldı

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Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, ilçedeki hayvan yetiştiricilerine yem desteği sözünü yerine getirerek, her yetiştiriciye hayvan yemlerini dağıttı. Törene katılan İlçe Kaymakamı ve CHP yöneticileri de çiftçilerin desteklenmesinin önemine vurgu yaptılar.

16.11.2024 10:10  Güncelleme: 10:19
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(MALATYA) - Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, ilçede hayvan yetiştiriciliği yapan her yetiştiriciye, yapılan törenle hayvan yemlerini dağıttı. Başkan Yıldırım, "Evinde hayvan besleyen her üreticimize hayvanın içerde kaldığı süre boyunca yediği dört torba yemden birini belediye olarak biz vereceğiz diye bir sözümüz vardı. Bugün bu sözümüzü yerine getiriyoruz" dedi.

Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, seçim öncesi ilçede hayvan besleyen her vatandaşa yem desteği sözünü, Hekimhan İlçe Kaymakamı Muhammet Fatih Günlü, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, CHP il ve ilçe yöneticilerinin de katılım sağladığı törenle hayvan yetiştiricilerine dağıtımını yaptı.

Yem dağıtım töreninde bir konuşma yapan Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, şunları söyledi:

"Sevgili Hekimhanlılar hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Biz yerelde yönetime geldiğimizde ki gelmezden önce verdiğimiz sözler vardı. Öl ikrar verme öl ikrarından dönme terbiyesi ile büyütüldüm. Dolayısıyla verdiğim sözleri bir bir yerine getireceğim sözünü size peşinen vermiştim. Hekimhan, eğitime ve üretime önem veren bir ilçemiz. Önce Sayın Kaymakamınızla birlikte eğitimi ele aldık. Meslek Yüksek Okulumuzun yurdunda kalanla öğrencilerimizin sorunlarını birlikte el ele vererek çözdük. Sonrasında yine eğitimle ilgili bir sözümüz vardı. Eğitimde fırsat eşitliğini yaratacağız. Sadece zenginin değil yoksulun çocuğu okuyacak. Onun için üniversiteye hazırlık kurslarını açacağımızı söylemiştik. Yine Sayın Kaymakamınızla birlikte bunu da yerine getirdik. Şu anda 73 öğrencimize Atatürk Kültür Merkezi'nde ücretsiz üniversite hazırlık kursları veriyoruz.

"Üreticilere verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz"

Üreticilere bir sözümüz vardı. Biz şehirde asfalt yıkıyoruz, kaldırımları boyuyoruz ama köylüye hizmette eksik kalıyorduk. Köylünün köyünü beklemesinin iki sebebi vardı; ya bağı bahçesi vardı ya da evinde hayvan besliyordu. Evinde hayvan besleyen her üreticimize hayvanın içerde kaldığı süre boyunca yediği dört torba yemden birini belediye olarak biz vereceğiz diye bir sözümüz vardı. Bugün bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Biz müracaat eden her vatandaşımıza yem vereceğiz dememize rağmen bize bin 180 üreticimiz başvurdu. Gelecekteki aydan itibaren bunun artacağını düşünüyoruz ve inanıyoruz. Bu desteğimiz hayvanın içerde kaldığı 5 ay süresince her ay devam edeceğiz. Bugün burada bir sembolik dağıtım yapacağız. Hiç endişeniz olmasın bize başvuruda bulunan, ismi listemizde olan tüm üreticilerin yemleri belediyemiz elemanlarınca bizzat kapınızda, evinize teslim edilecek."

"Hekimhan'da mağdur bir çiftçi olmadığı bir süreç ortaya koyacağız"

Yem dağıtım töreninde konuşan İlçe Kaymakamı Muhammet Fatih Günlü ise şunları söyledi:

"Bu güzel gün de devlet olarak, belediye olarak vatandaşlarımızla beraber olduğumuz, çiftçilerimizin sorunlarına derman olmak için birlikte adım attığımız bu güzel günde sizlerle burada olmaktan dolayı duyduğum mutluluk ifade ediyor, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Başkanım çok veciz ve anlamlı bir konuşma yaptı. Konuşmanın bir bölümünde belki siyasetçilere güvenmiyorlar dediniz başkanım, başvurunun azlığından yakınarak. Aslında o güvensizlikten dolayı değil. Bundan iki hafta önce biz de İlçe Tarım Müdürlüğümüzle beraber hemşehrilerimize 35 ton arpa, 40 bin ton da buğday dağıttık. Biz belki o kısmı dağıttığımız için başvuruya gelmediler ama inşallah bizlerin ilçe tarımla beraber, sizlerin belediyenin imkanlarıyla beraber, hep beraber el ele vererek Hekimhan'da mağdur bir çiftçi, Hekimhan'da tarım yapmak isteyen ama elinde imkan olmayan bir çiftçiliğin olmadığı bir süreç umarım ortaya koyacağız.

Bu anlamda hem belediyemiz hem kamu kurumlarımız, vatandaşlarımızın her bir derdini çözmek için can siperhane çabası gösteriyorlar. İnşallah bugün de sembolik olarak dağıtımı yapacağız ve çiftçilerimiz huzurla daha rahat bir şekilde hayvancılığa devam edecekler. Bu programın organizasyonu için, çiftçiye verdiği destek için ben Hekimhan Belediye'mize, Hekimhan Belediyemizin şahsında başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum."

Hekimhan\'da Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Dağıtımı Yapıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Hekimhan'da Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika

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