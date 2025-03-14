Hekimlere Samsunspor Forması Hediye Edildi

Samsun'da bir hastanede görev yapan tüm hekimlere, şehrin en büyük spor markası olan Samsunspor'un forması hediye edildi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde yapılan etkinlik kapsamında hastane bahçesinde ilk olarak toplu bir fotoğraf çekimi gerçekleştirilirken hekimler, Samsunspor formalarıyla objektiflere poz verdi. Etkinliğe katılan hekimlerin coşkusu ve dayanışma ruhu, 14 Mart Tıp Bayramı'na özel olarak duygusal ve güçlü bir atmosfer oluşturdu.

"Tüm hekimlerimize özverili çalışmaları için teşekkür ederim"

VM Medical Park Samsun Hastanesi Bölge Koordinatörü Dr. Hakan Özcan, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Samsunspor'umuz bu sezon tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma şansına çok yakın. Bu gurur verici süreçte, biz de Medical Park ailesi olarak şehrimizin takımına hekimlerimizle birlikte destek olmak istedik. 14 Mart Tıp Bayramı gibi özel ve anlamlı bir günde, hem meslektaşlarımızın bayramını kutluyor hem de Samsunspor'a olan bağlılığımızı ve inancımızı hep birlikte ortaya koyuyoruz. Tüm hekimlerimize özverili çalışmaları için teşekkür ederim" dedi.

Etkinlikte ayrıca öğrencilerin 14 Mart Tıp Bayramına özel resim çalışmalar beğeni topladı. - SAMSUN