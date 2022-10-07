Hem kulaklar hem ağızlar tatlandı - Son Dakika
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Hem kulaklar hem ağızlar tatlandı

07.10.2022 18:00
Hem kulaklar hem ağızlar tatlandı

Düzce Belediyesi, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğumunun müjdecisi olan Mevlit kandili nedeniyle lokum dağıttı.

Düzce Belediyesi, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğumunun müjdecisi olan Mevlit kandili nedeniyle lokum dağıttı.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Cuma namazı sonrasında Cedidiye Meydanında Mevlit Kandili dolayısıyla lokum ikramında bulundu. Her kandil öncesinde gelenekselleşen ikram programında Düzce Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli ve Başkan Yardımcısı Oya Kocaman, vatandaşlara lokum ikramında bulundu. Programda çocuklar da unutulmayarak balon ve pamuk şeker hediye edildi.

Düzce Belediyesi Mehteran takımı da vatandaşlara konser ziyafetinde bulundu. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Münir Karaloğlu, Mevlit Kandili, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hem kulaklar hem ağızlar tatlandı - Son Dakika

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