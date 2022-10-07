Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Cuma namazı sonrasında Cedidiye Meydanında Mevlit Kandili dolayısıyla lokum ikramında bulundu. Her kandil öncesinde gelenekselleşen ikram programında Düzce Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli ve Başkan Yardımcısı Oya Kocaman, vatandaşlara lokum ikramında bulundu. Programda çocuklar da unutulmayarak balon ve pamuk şeker hediye edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Hem kulaklar hem ağızlar tatlandı - Son Dakika

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