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Hem tehlikeli, hem de görüntü kirliliğine neden oluyor - Son Dakika

Hem tehlikeli, hem de görüntü kirliliğine neden oluyor

10.11.2021 10:17
Hem tehlikeli, hem de görüntü kirliliğine neden oluyor

Eskişehir'de, kaldırım seviyesinin yaklaşık 2 metre altında olduğu için daha önce de birkaç aracın düştüğü öğrenilen tehlikeli boş arsa vatandaşı endişelendiriyor.

Eskişehir'de, kaldırım seviyesinin yaklaşık 2 metre altında olduğu için daha önce de birkaç aracın düştüğü öğrenilen tehlikeli boş arsa vatandaşı endişelendiriyor.

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesinde bulunan bir arsa, araçlar ve mahalle sakinleri için tehlike oluşturuyor. Ümit Caddesi ve 2. Arabacılar Bulvarı'nın kesiştiği noktada yer alan ve kaldırım seviyesinin yaklaşık 2 metre altında olan boş arsaya birden fazla kez araç düştüğü öğrenildi. Bir bölümü tahrip olan kaldırıma önlem amaçlı konulan gelişigüzel panolar ise hem yaya yolunun büyük bir bölümünü işgal ediyor, hem de yeterli korumayı sağlamıyor. Alandaki çöpler de görüntü kirliliğine neden oluyor.

Çevrede bulunan bir vatandaş, arsanın 1 yıldan uzun süredir bu halde olduğunu, yetkililere bildirilmesine rağmen herhangi bir adım atılmadığını kaydetti. Çocukların sadece birkaç pano ile önlem alınan kaldırımı fark etmeden arsaya düşebileceğini belirten vatandaşlar, daha önce de araçların bu arsaya düştüğünü, bu durumun tekrar yaşanabileceğinden endişeli olduklarını ifade etti. - ESKİŞEHİR

Hem tehlikeli, hem de görüntü kirliliğine neden oluyor
Hem tehlikeli, hem de görüntü kirliliğine neden oluyor
Hem tehlikeli, hem de görüntü kirliliğine neden oluyor
Hem tehlikeli, hem de görüntü kirliliğine neden oluyor
Hem tehlikeli, hem de görüntü kirliliğine neden oluyor
Hem tehlikeli, hem de görüntü kirliliğine neden oluyor

Odunpazarı, Eskişehir, Tragger, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hem tehlikeli, hem de görüntü kirliliğine neden oluyor - Son Dakika


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