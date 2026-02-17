Sultanbeyli'nin gururu Hemdem Kadın Kooperatifi Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sultanbeyli'nin gururu Hemdem Kadın Kooperatifi Türkiye birincisi oldu

Sultanbeyli\'nin gururu Hemdem Kadın Kooperatifi Türkiye birincisi oldu
17.02.2026 11:46  Güncelleme: 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli'de kurulu Hemdem Kadın Kooperatifi, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nda Kadın Kooperatifi Kategorisi'nde Türkiye birincisi oldu. Kooperatif, kadın girişimciliğini destekleyerek üretime katkı sağlıyor ve üniversitelere catering hizmeti sunuyor.

Sultanbeyli'nin gururu Hemdem Kadın Kooperatifi, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu.

Kadın girişimciliğini destekleyen yarışmada Kadın Kooperatifi Kategorisi birinciliği, Sultanbeyli'de faaliyet gösteren Hemdem Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin oldu. Kooperatif kurucu ortağı Yasemin Sayılgan, Hemdem adına ödülü teslim aldı. Kadın emeğini ekonomik değere dönüştüren Hemdem Kadın Kooperatifi, Sultanbeyli'de kurulan üretim mutfağında çalışmalarını sürdürüyor. Kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınlar; gıda, hijyen ve aşçılık eğitimleri alarak üretime katılıyor. Üretilen ürünler hem web sitesi üzerinden hem de Trendyol Yemek ve Yemeksepeti gibi platformlarda satışa sunuluyor. Aynı şekilde Hemdem Kadın Kooperatifi, ürettikleri ürünlerle Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, Medeniyet Üniversitesi gibi üniversitelere catering hizmeti sağlıyor. Hem üretim hem de programların tüm organizasyon süreçlerinde 1000 kişilik kapasiteye kadar organizasyon hizmeti sunuyorlar.

"Kadın emeğini büyüten bu destekle daha çok üretecek, daha çok kadına ulaşacağız"

Ödül töreninin ardından açıklama yapan Hemdem Kadın Kooperatifi kurucu ortağı Yasemin Sayılgan, başarının tüm kadınların ortak emeğiyle gerçekleştiğini belirterek Sultanbeyli Belediyesi'ne teşekkür etti. Sayılgan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ödül Hemdem'de emek veren tüm kadınlarımızın ortak başarısıdır. Sultanbeyli'de kadınların üretime katılmasına imkan sağlayan, bize alan açan ve her aşamada destek olan Belediye Başkanımız Sayın Ali Tombaş'a gönülden teşekkür ediyorum. Kadın emeğini büyüten bu destekle daha çok üretecek, daha çok kadına ulaşacağız."

Kooperatifin üretim kapasitesini artırmak amacıyla 2023 yılında Malta Cumhuriyeti Hükümeti tarafından jeneratör ve endüstriyel fırın desteği sağlandığı; ayrıca Malta'lı şefler tarafından eğitimler verildiği de bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Halkbank, Türkiye, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultanbeyli'nin gururu Hemdem Kadın Kooperatifi Türkiye birincisi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu! Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu CHP’den kesin ihraç kararı 16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu! CHP'den kesin ihraç kararı
Murat Dalkılıç’ın görüntüleri annesini de endişelendirdi: Altıma yaptığımı zannetmiş… Murat Dalkılıç'ın görüntüleri annesini de endişelendirdi: Altıma yaptığımı zannetmiş…

11:44
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar! Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:33
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
11:20
3 günde 10 bin prezervatif tükendi Dev organizasyon için harekete geçildi
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi
10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
10:51
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 12:03:17. #7.11#
SON DAKİKA: Sultanbeyli'nin gururu Hemdem Kadın Kooperatifi Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.