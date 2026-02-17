Sultanbeyli\'nin gururu Hemdem Kadın Kooperatifi Türkiye birincisi oldu

Sultanbeyli'nin gururu Hemdem Kadın Kooperatifi, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu.

Kadın girişimciliğini destekleyen yarışmada Kadın Kooperatifi Kategorisi birinciliği, Sultanbeyli'de faaliyet gösteren Hemdem Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin oldu. Kooperatif kurucu ortağı Yasemin Sayılgan, Hemdem adına ödülü teslim aldı. Kadın emeğini ekonomik değere dönüştüren Hemdem Kadın Kooperatifi, Sultanbeyli'de kurulan üretim mutfağında çalışmalarını sürdürüyor. Kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınlar; gıda, hijyen ve aşçılık eğitimleri alarak üretime katılıyor. Üretilen ürünler hem web sitesi üzerinden hem de Trendyol Yemek ve Yemeksepeti gibi platformlarda satışa sunuluyor. Aynı şekilde Hemdem Kadın Kooperatifi, ürettikleri ürünlerle Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, Medeniyet Üniversitesi gibi üniversitelere catering hizmeti sağlıyor. Hem üretim hem de programların tüm organizasyon süreçlerinde 1000 kişilik kapasiteye kadar organizasyon hizmeti sunuyorlar.

"Kadın emeğini büyüten bu destekle daha çok üretecek, daha çok kadına ulaşacağız"

Ödül töreninin ardından açıklama yapan Hemdem Kadın Kooperatifi kurucu ortağı Yasemin Sayılgan, başarının tüm kadınların ortak emeğiyle gerçekleştiğini belirterek Sultanbeyli Belediyesi'ne teşekkür etti. Sayılgan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ödül Hemdem'de emek veren tüm kadınlarımızın ortak başarısıdır. Sultanbeyli'de kadınların üretime katılmasına imkan sağlayan, bize alan açan ve her aşamada destek olan Belediye Başkanımız Sayın Ali Tombaş'a gönülden teşekkür ediyorum. Kadın emeğini büyüten bu destekle daha çok üretecek, daha çok kadına ulaşacağız."

Kooperatifin üretim kapasitesini artırmak amacıyla 2023 yılında Malta Cumhuriyeti Hükümeti tarafından jeneratör ve endüstriyel fırın desteği sağlandığı; ayrıca Malta'lı şefler tarafından eğitimler verildiği de bildirildi. - İSTANBUL