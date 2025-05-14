Hemşireler Günü Etkinliği Erzurum'da Kutlandı - Son Dakika
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Hemşireler Günü Etkinliği Erzurum'da Kutlandı

Hemşireler Günü Etkinliği Erzurum\'da Kutlandı

Erzurum'da hemşirelerin günü, duygusal konuşmalar ve müzikle coşkuyla kutlandı.

14.05.2025 09:58
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Hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada konuşan hastane başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, hastanenin Erzurum'daki üniversitelerin sağlık bilimleri fakültesindeki öğrencilere staj, akademisyenlere de çalışma imkanı sunmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Hemşirelerin akademik çalışmalara yönelmesini desteklediklerini ifade eden Tör, "İnsan hayatına dokunan, en kutsal mesleklerden birini icra eden hemşirelerin günü kutluyorum. Hemşirelik sadece bir meslek değil, şefkati, sabrı bilgiyi ve disiplini içinde barındıran yaşam biçimidir. Sizler, hastane koridorunda, yoğun bakımda, ameliyathanede ve toplumun her köşesinde insanı merkeze alan bir anlayışla görev yapan sağlık sisteminin 'sessiz kahramanısınız'" dedi.

Tör, şefkat ve merhameti ifade eden hemşirelerin, sağlığın sadece tedavi değil, güven, şefkat ve destek olduğunu da bildiren kişiler olduğunu aktardı.

Hemşireliğin fedakarlık isteyen çok değerli ve önemli meslek olduğunu belirten Tör, "Mesleki bilgi ve beceriyle hemşirelerimiz, sağlık sisteminin en sağlam yapı taşını oluşturuyor. Bunu pandemi döneminde yaşadık. Yoğun çaba ve gayret içinde olduğunuzun farkındayız. Hastanedeki tüm süreçlerin başarıyla yürütülmesinde, hemşirelik hizmetinin rolü tartışılmaz. Sağlık hizmetlerinin kalitesini belgeleyen en önemli unsurlardan biri, iyi yetişmiş, sorumluk sahibi, bilimsel gelişmeleri takip eden hemşirelerdir. Sizlerle çalışmaktan gurur ve büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Hastanenin Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü Erkan Soykan da mesleğe kattığı emek, özveri ve insan sevgisinden dolayı hemşirelere gönülden teşekkür ederek, "Hemşirelik sadece bilgiyle değil aynı zamanda yürekle yapılan meslektir. Sizler hastalara sadece tedavi değil moral, sadece pansuman değil umut sunan sağlık çalışanlarısınız. Her birinizin gayreti, sabrı ve fedakarlığı Erzurum Şehir Hastanesini güçlü kılan temel unsurlardan biridir" ifadelerini kullandı.

Yılın her günü mesai kavramı göstermeden fedakarca çalışan hemşirelerin bu güzel gününü kutlayan Soykan, emeklerinden dolayı tüm hemşirelere teşekkür etti.

Hemşireler, mesleklerini videoyla anlatarak günlerini kutladı. Konuşmaların ardından, hemşirelerin çalışmaları ve günlerine özel mesajlarının yer verildiği video izlettirildi.

Program, canlı müzik dinletisi ve ikramlarla sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hemşireler Günü Etkinliği Erzurum'da Kutlandı - Son Dakika

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