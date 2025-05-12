Hemşirelik Haftası Sempozyumu Zonguldak'ta - Son Dakika
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Hemşirelik Haftası Sempozyumu Zonguldak'ta

Hemşirelik Haftası Sempozyumu Zonguldak\'ta

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyumda, hemşirelik kıyafetleri defilesi ilgi gördü.

12.05.2025 12:22
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Hemşirelik Haftası dolayısıyla sempozyum düzenlendi. Programda Florence Nightingale döneminden günümüze hemşirelik kıyafetlerinin yer aldığı defile izleyicilerden tam not aldı.

BEUN'da Hemşirelik Haftası dolayısıyla Sempozyum düzenlendi. Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Mini konserin ardından açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından kürsüye gelen BEUN Sağlık ilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Koçak, hemşireliğin insanın en kırılgan anına tanıklık etme cesareti olduğuna vurgu yaptı. Koçak, "Hemşirelik yalnızca bir meslek değildir. Hemşirelik insanın en kırılgan anına tanıklık etme cesaretidir. Doğumda ilk nefese, ölümde son bakışa şahit olmaktır. Bazen bir annenin gözyaşını silmek, bazen yalnız bir hastaya 'buradayım' diyebilmektir. ve bütün bunları sadece görev bilinciyle değil, kalpten belki sorumlulukla yapabilmektir" diye konuştu.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de "Bugün burada varlığıyla insanlığa ümit olan, elleriyle şifa dağıtan, kalpleriyle umut aşılayan çok değerli hemşirelerimizi onurlandırmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hemşirelik sadece bir meslek değildir. Hemşirelik bir vicdanın, bir merhametin, bir adanmışlığın adıdır. Siz hemşirelerimiz ve genç hemşire adaylarımız, zaman olur bir annenin çaresiz bakışlarına güç, bir babanın dua dolu sessizliğine umut olursunuz" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından geçmişten günümüze hemşirelik kıyafetleri sergilendi. Florence Nightingale döneminden başlayan defile büyük ilgi gördü.

Sempozyum çeşitli sunumlar ile devam edecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hemşirelik Haftası Sempozyumu Zonguldak'ta - Son Dakika

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