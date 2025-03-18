Hemşirelikte İlk Adım: Üniforma Giyme Töreni

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 1. sınıf öğrencileri, üniforma giyme törenini coşkulu bir şekilde kutladı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Reyhan Keleş, Prof. Dr. Hasan Türkez ve Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Ufuk Okkay, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reva Balcı Akpınar, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reva Balcı Akpınar, öğrencilerin üniforma giyerek mesleklerine ilk adımı attıklarını belirtti. Akpınar: "Bugün sizler, sadece bir üniforma giymekle kalmıyorsunuz; aynı zamanda sağlık sektörünün en kutsal görevlerinden birini üstlenmeye, insan hayatını önemseyen bir mesleğin temsilcisi olmaya başlıyorsunuz. Bu yolculukta sizlere rehberlik etmek bizim için büyük bir onur" dedi.

Prof. Dr. Reva Balcı Akpınar, öğrencilere seslenerek, "Bu üniformayı giyerken, sadece bir meslek grubunun parçası olmadığınızı unutmayın. Hemşirelik, insan sağlığını önceleyen, fedakarlık ve özveri gerektiren bir meslektir. Öğrenim hayatınız boyunca bu değerlerle yetişmenizi temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Ardından kürsüye çıkan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversite olarak sağlık eğitiminin önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu: "Bugün burada, hemşirelik gibi büyük bir sorumluluk taşıyan mesleğe adım atan öğrencilerimizin heyecanını ve gururunu paylaşıyoruz. Atatürk Üniversitesi olarak, sizleri en iyi şekilde yetiştirmek ve sağlık alanındaki katkılarınızı arttırmak adına tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Hemşirelik, insan hayatına değer katan, toplumsal sağlık için büyük bir rol oynayan bir meslek. Sizler de bu kutsal görevin bilincinde olarak mesleğinize sahip çıkacak, ülkemize ve dünyaya faydalı bireyler olarak yetişeceksiniz." dedi.

Üniforma giyme töreni, öğrencilerin büyük bir heyecanla üniformalarını giymesi ve ardından aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafları çektirmesiyle sona erdi. - ERZURUM