Hendek'te Geleneksel Bayramlaşma Geleneği Devam Ediyor
Hendek'te Geleneksel Bayramlaşma Geleneği Devam Ediyor

Hendek\'te Geleneksel Bayramlaşma Geleneği Devam Ediyor
21.03.2026 12:51
117 yıllık keşkek geleneği, yoğun katılımla bu bayramda da sürdürülerek 10 bin kişiye ikram edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde 117 yıldır sürdürülen toplu bayramlaşma ve keşkek ikramı geleneği, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde yakılan ateşlerde pişirilen 32 kazan keşkek, bayram namazının ardından yaklaşık 10 bin kişiye dağıtıldı.

Hendek'in yüksek kesimlerinde bulunan Dikmen Mahallesi'nde kuşaktan kuşağa aktarılan asırlık gelenek bu yıl da sürdürüldü. Hava sıcaklıklarının düşmesine ve yağışlı havaya rağmen mahalle meydanında toplanan vatandaşlar, bayramlaşmanın ardından keşkek ikramına katıldı. Mahalle sakinlerinin imece usulüyle hazırladığı organizasyonda yaşlılar ve alana gelemeyenler için de evlere servis yapıldı.

"Bayrağı babamdan devraldım"

Yaklaşık 28 yıldır kazan başında olduğunu belirten keşkek ustası Cevat Akdağ, "Yaklaşık 30 ila 32 kazan keşkek yapıyoruz, 10 bin kişiye yetecek şekilde hazırlıyoruz. 28 senedir babamın yanında öğrenerek bu işi sürdürüyorum. Bayrağı bana teslim etti, ben de ileride çocuklarıma bırakacağım. Bu kadar insanı bir araya getirmek kolay değil, bu yüzden çok değerli bir gelenek" dedi.

"Bir kazanla başladı, bugün onlarca kazana ulaştı"

Organizasyonun geçmişine değinen Sıttık Polcucu ise "Dedelerimizden kalan bir gelenek. Biz şu an dördüncü kuşağı temsil ediyoruz. Herkesin katkısıyla imece usulüyle yapılıyor. İlk zamanlarda bir kazanla başlayan keşkek ikramı bugün 30'dan fazla kazana ulaştı. Hava şartlarına rağmen katılım oldukça yoğun. Ayrıca yaşlılar ve gelemeyenler için keşkekleri evlerine ulaştırıyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

