Her gün yetim ailelere iftarlık götürüyor - Son Dakika
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Her gün yetim ailelere iftarlık götürüyor

14.04.2022 13:38
Her gün yetim ailelere iftarlık götürüyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki bir esnaf her yıl yaptığı gibi bu yılda yetim aileler için hazırladığı kebapları iftar vakti dağıtıyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki bir esnaf her yıl yaptığı gibi bu yılda yetim aileler için hazırladığı kebapları iftar vakti dağıtıyor.

Ramazan ayında şuana kadar 104 yetim aileye iftar için ızgara ikramında bulunan esnaf Mustafa Aktaş'ın hedefi ise bin yetimi sevindirmek.

Ramazan ayında yetim aileleri yalnız bırakmayan Kahtalı esnaf Mustafa Aktaş, pandemi döneminde de karantinaya alınan kişilere evlerinde kebap ikramında bulunuyordu.

Üç yıldır düzenli olarak yetim aileleri iftarda yalnız bırakmayan esnaf Mustafa Aktaş, her gün 8 yetim aileye, kendi aracı ile evlerine giderek kebap ikram ediyor. Aile kaç kişilik ise ona göre her gün hazırladığı karışık ızgara tepsisini mahalle muhtarları ile beraber tespit edilen yetim ailelere evinde teslim eden Kahtalı esnaf Mustafa Aktaş'a hayır sever iş adamlarından da destek geliyor.

Mustafa Aktaş, " Yaklaşık 3 yıldır başlattığımız bu uygulamaya Ramazan ayında da devam etmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda korona virüsten dolayı evden çıkması yasaklanan ve karantinaya alınan ailelere de kebap ikramında bulunuyorduk. İlçemizde gerçekten çok mağdur aileler var. Çok zor durumda olan yetimler var. Onlara sahip çıkmak lazım. Çünkü onlar bize Allah'ın emanetidir. Şuana kadar 104 yetim aileye tepside karışık ızgara hazırlayarak iftar vaktinde evlerine gidip kapıda teslim ediyorum. Bu konuda bize yardımlarını esirgemeyen hayırsever iş adamlarına da çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz Ramazan ayı boyunca 250 aile ulaşarak bin yetimi sevindirmektir. Allah'ın izni ile bu hedefimize de ulaşmaya çalışırız" dedi. - ADIYAMAN

Her gün yetim ailelere iftarlık götürüyor
Her gün yetim ailelere iftarlık götürüyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Her gün yetim ailelere iftarlık götürüyor - Son Dakika


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