Herkes dağda ararken o bahçesinde buldu - Son Dakika
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Herkes dağda ararken o bahçesinde buldu

11.05.2022 14:37
Herkes dağda ararken o bahçesinde buldu

Muğla'da Mart ayında yağışlı hava sonrası çıkan, vatandaşların dağlarda saatlerce arayarak az sayıda bulabildiği kuzugöbeğini Fatma Özçelik isimli vatandaş bahçesinde buldu.

Muğla'da Mart ayında yağışlı hava sonrası çıkan, vatandaşların dağlarda saatlerce arayarak az sayıda bulabildiği kuzugöbeğini Fatma Özçelik isimli vatandaş bahçesinde buldu.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylasında Fatma Özçelik isimli vatandaş, dağlarda saatlerce aranan, uzun süren çabalar sonucu bulunabilen, kilosu yaklaşık 500 lira olan kuzugöbeğini evinin bahçesinde buldu. Özçelik, 12 adet kuzugöbeğinin 1 tanesinin 300, diğerlerinin ise 100 ve 50 gramdan toplam 1 kilo 300 gram olduğunu söyledi.

Fatma Özçelik, "Muğla'da Mart ayının ortasından itibaren iklime göre dağlara kuzugöbeği aramaya gideriz. Dağlarda kuzugöbeğini görmek zordur. Bulmak zordur. Bir kişi dağda kuzugöbeği bulduğunda altın bulmuş gibi sevinir. Pazar günü Karabağlar Yaylası'ndaki evimizin bahçesine çıktım. Bahçede rutubetli olan bacanın hemen yanında 12 tane kuzugöbeği çıkmış. Fark etmemişiz. En büyük olan 300 gram, diğerleri 50 ve 100'er gram geldi. Toplam 1 kilo 300 gram kuzugöbeğini aldık" dedi. - MUĞLA

Herkes dağda ararken o bahçesinde buldu
Herkes dağda ararken o bahçesinde buldu

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Muğla, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Herkes dağda ararken o bahçesinde buldu - Son Dakika


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