Hersekzade Ahmet Paşa Camii Yenilendi - Son Dakika
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Hersekzade Ahmet Paşa Camii Yenilendi

Hersekzade Ahmet Paşa Camii Yenilendi

Keşan'daki 514 yıllık cami, 2 yıllık restorasyon sonrası ibadete açılacak.

02.01.2025 14:40
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Edirne'nin Keşan ilçesindeki 514 yıllık Hersekzade Ahmet Paşa Camii, 2 yıllık restorasyonun tamamlanmasının ardından Regaip Kandili münasebetiyle akşam namazının ardından düzenlenecek törenle ibadete açılacak.

Keşan'da 2 yıllık restorasyon sürecinin tamamlandığı Hersekzade Ahmet Paşa Camii ile ilgili olarak Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Osmanlı padişahları II. Bayezit ve I. Selim dönemlerinde Veziriazamlık görevinde bulunan Hersekzade Ahmet Paşa tarafından yaptırılan caminin vakfiyesinde, inşaatın 1511 yılı öncesi başladığı bilgisi yer almakta. Zamanın tahribatı nedeniyle yapıda meydana gelen restorasyon ihtiyacı doğrultusunda, 2022 yılının Ocak ayında başlatılan çalışmalar tamamlandı. Restorasyon kapsamında caminin temel ve beden duvarları hidrolik kireç enjeksiyonu yolu ile güçlendirildi, duvarlara paslanmaz çelik levhalar ve duvar içi paslanmaz gergilerle mukavemet kazandırıldı. Kalem işleri yenilenen camide dış yüzey taşlarının satıhları temizlenerek sağlamlaştırıcı ve su itici uygulaması da yapıldı. Camide ayrıca, kubbenin kurşun örtüsü kaplandı, pencere dışlıkları yenilendi ve içlikleri onarıldı. Çalışmalarda, cami minaresinde tespit edilen ciddi yapısal sorunlar da giderildi" ifadelerine yer verildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hersekzade Ahmet Paşa Camii Yenilendi - Son Dakika

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