Heyelan Faciası: Giresun'da 4 Kişi İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

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(GİRESUN) - Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalarak hayatını kaybeden 4 kişi için memleketleri Giresun'da cenaze töreni düzenlendi.

Giresun'un Bulancak ilçesi Sarayburnu Cami'nde öğle namazına müteakiben düzenlenen cenaze törenine, hayatını kaybeden Murat Turhan, Aykut Tiryaki, Nuri Apaydın ve Görkem Özdemir'in aileleri ve yakınları, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, milletvekilleri Elvan Işık Gezmiş, Hasan Turan, Ali Temür, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ile vatandaşlar katıldı.

Hayatını kaybeden Nuri Apaydın'ın ağabeyi Kenan Apaydın, "Cumartesi günü 4 arkadaş Gürcistan'a gitmek üzere yola çıkmışlar, olay duyulduktan sonra babamızı karakoldan aramışlar. Aracın tünele girdiği fakat kayıtlarda tünelden çıkmadığı tespit edilmiş. Sabah aracı arama çalışmaları başlatılmış ve Pazar günü öğle saatlerinde de cenazelere ulaşılmış. Yolu bir an önce trafiğe açmak için toprakları aracın da bulunduğu alana attıklarını, aracın olduğu yerin üzerinde iş makinalarının çalıştığını düşünüyoruz. Acımız çok taze ancak araca ulaşmadan acele biçimde yolu açma çalışmaları nedeniyle ihmal olabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayda yaşamını yitirenler, daha sonra aile kabristanlarında toprağa verildi.