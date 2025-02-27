HG Hospital Açıldı

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HG Hospital, Kahramanmaraş'a şifa dağıtmaya başladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 12 Şubat'ta kapılarını açan HG Hospital, deprem bölgesindeki en büyük özel yatırım olarak dikkat çekiyor. 300 yatak kapasitesiyle hizmete başlayan hastane, modern tasarımı ve yenilikçi sağlık anlayışıyla hem bölge halkına hem de çevre illere umut vadediyor. Açılışın ardından şehirde görev yapan basın mensuplarını ağırlayan HG Hospital, sunduğu imkanları ve vizyonunu tanıttı.

HG Hospital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Avşaroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya, Başhekim Uzm. Dr. Levent Temel, Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Elif Gürsoy, Genel Müdür Yardımcıları Cengiz Akar ve Adem Atılgan ile Başhemşire Derya Özmen eşlik etti.

Avşaroğlu, hastanenin sadece bir sağlık merkezi değil, aynı zamanda iyileştirici bir yaşam alanı olarak tasarlandığını vurguladı. "Hastanemiz, İngiltere'de 'iyileştirici hastane' kategorisinde ödül almış bir tesis. Mimarlarımız, özellikle yoğun bakım gibi alanlarda hasta iyileşmesine katkı sağlayacak detayları titizlikle planladı. Şu anda 52 hekimimizle hizmet veriyoruz ve bu sayı her geçen gün artıyor.

35.000 metrekarelik bir alanda yükselen HG Hospital, yan dal hekimleri ve kapsamlı yoğun bakım üniteleriyle öne çıkıyor. İlerleyen dönemde Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi birimlerinin de faaliyete geçmesi planlanıyor. 6 Şubat depremlerinden sonra bölgeye yapılan en büyük özel hastane yatırımıyız. Şehrimize değer katmanın yanı sıra, sağlık hizmetlerinde bir eksikliği gidermeyi hedefliyoruz. 'Hayatınız Güvende' sloganıyla, hasta odaklı ve uygun fiyat politikamızla hizmet sunuyoruz" diye konuştu

'Hastanede şu anda 354 personel görev yaparken, tam kapasiteyle 850 kişilik bir ekip çalışacak'

Başhekim Uzm. Dr. Levent Temel ise hastanenin felsefesini şu sözlerle özetledi: "'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' anlayışıyla yola çıktık. Büyük bir yapı ama mütevazı bir ruhla hareket ediyoruz. Deprem sonrası Kahramanmaraş'ın yaşadığı travmalara şifa olmak, medikal ve teknolojik eksikleri tamamlamak istiyoruz. 354 personel görev yapıyor, tam kapasiteyle 850 kişilik bir ekip çalışacak. İlerleyen dönemde Hatay Dörtyol ve Antakya Merkez'de de sağlık yatırımlarımız olacak" ifadelerini kullandı.

HG Hospital, modern tıbbın gerekliliklerini bölgenin kültürel ve demografik yapısıyla harmanlayarak, Kahramanmaraş'a ve Türkiye'ye uzun yıllar hizmet etmeyi amaçlıyor.