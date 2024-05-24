Hiciv Ustası Şair Eşref Vefatının 112. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Hiciv Ustası Şair Eşref Vefatının 112. Yılında Anıldı

Hiciv Ustası Şair Eşref Vefatının 112. Yılında Anıldı

Türk Edebiyatına Deccal, İstimdad, Şah ve Padişah, Hasbihal Yahut Eşref ve Kemal, İran'da Yangın Var, Şair Eşref Külliyatı, Meclisi Mebusan, Bergüzar, Kuyruklu Yıldız, Rüya ve Kıt'alar ve Hikayeler isimli eserleri kazandıran Kırkağaçlı Hiciv Ustası Şair Eşref vefatının 112. yılında törenlerle ve dualarla anıldı.

24.05.2024 09:59  Güncelleme: 10:01
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Türk Edebiyatına Deccal, İstimdad, Şah ve Padişah, Hasbihal Yahut Eşref ve Kemal, İran'da Yangın Var, Şair Eşref Külliyatı, Meclisi Mebusan, Bergüzar, Kuyruklu Yıldız, Rüya ve Kıt'alar ve Hikayeler isimli eserleri kazandıran Kırkağaçlı Hiciv Ustası Şair Eşref vefatının 112. yılında törenlerle ve dualarla anıldı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesinde 1846 yılında dünyaya gelen ve 1912 yılında hayatını kaybeden Hiciv ustası Şair Eşref için ilk tören Şair Eşref Mahallesinde yer alan Şair Eşref büstü önünde yapıldı.

Düzenlenen törene Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Kırkağaç Şair Eşref Eğitim, Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı Başkanı Vedat Pazı, 2. Başkan Cüneyt Naci Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri Hamit Yılmaz, Mücella Çakır, Ali Angı, Mehmet Rıdvan Çizmeci, Sinem Öztürk, kurucu üyeler Av. Doğan Evrim, Hulusi Akkoç, Dr. Ümit Evran, Prof. Ünal Evcim, Mehmet Çizmeci, Halil Çakır, Kadri Evin, Saide Angı, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, Atatürkçü Düşünce Derneği Serhat Kayın, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program Kırkağaç Şair Eşref Eğitim, Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı 2. Başkanı Cüneyt Naci Yıldırım'ın konuşmasıyla devam etti.

Yıldırım, "Bugün burada hemşerimiz ve Kırkağaç'ımızın tanıtımına büyük katkıda bulunmuş olan rahmetli Şair Eşref'in ölüm yıldönümünü anmak için toplanmış bulunmaktayız. Bu etkinliğin düzenlenmesinde yardımlarını esirgemeyen tüm Kırkağaçlılara, Kırkağaç Şair Eşref Eğitim, Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu ve Kurucu Üyeleri olarak şükranlarımızı sunuyor, burada bulunan tüm davetlilere teşekkür ediyorum" dedi.

Yıldırım daha sonra Şair Eşref'in özgeçmişini okudu. İlçedeki ikinci program ise Şair Eşref'in ilçe mezarlığında bulunan kabri başında devam etti.

Okunan duaların ardından tüm davetliler Şair Eşref'in kabrine karanfil bıraktı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hiciv Ustası Şair Eşref Vefatının 112. Yılında Anıldı - Son Dakika

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