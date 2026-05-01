Hıdırellez Coşkusu Menemen\'de Kibariye ve Hüsnü Şenlendirici ile

Baharın en güzel habercisi, umutların ve dileklerin günü Hıdırellez, Menemen'de her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla karşılanacak. 5 Mayıs Salı günü en güzel şarkılarıyla Kibariye ve Hüsnü Şenlendirici, Menemen'de sahne alacak. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Tüm hemşehrilerimizi Hıdırellez kültürünü hep birlikte yaşatmak adına Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz" dedi.

Menemen'de baharın gelişi ve Hıdırellez sevinci, bu yıl da on binleri tek yürek olarak buluşturacak. Her yıl düzenlediği etkinliklerle kitleleri Hıdrellez ateşinin etrafında buluşturan Menemen Belediyesi, bu yıl da geleneği bozmayarak renkli bir program hazırladı. Program kapsamında ünlü sanatçılar Kibariye ve Hüsnü Şenlendirici, en güzel parçalarla Menemen'de unutulmaz bir gece yaşatacak. Müzik, neşe ve baharın enerjisinin Hıdırellez ile birlikte Menemen'de buluşacağı bu özel program, 5 Mayıs Salı günü saat 20.00'da başlayacak. Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek konser, on binleri bir araya getirecek.

"Geleneklerimizi yaşatacağız"

Hemşehrilerini Hıdırellez çoşkusunu yaşamaya davet eden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Ülkemizin en güzel renklerinden biri hiç şüphesiz dileklerin dilendiği, umutların tazelendiği Hıdırellez akşamlarıdır. Biz de Menemen Belediyesi olarak, böylesi özel bir günü hemşehrilerimizin çok daha renkli ve unutulmaz hatıralar bırakacak şekilde geçirmesi adına ünlü sanatçılarımız Kibariye ve Hüsnü Şenlendirici'yi ilçemize getirerek, Hıdırellez coşkusunu en üst seviyeye çıkarıyoruz. Geleceğe adım atarken, geleneklerimizi de yaşatmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR